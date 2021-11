Rheda-Wiedenbrück: Vertrauen gut, Kontrolle besser

Trotz angespannter Coronalage hat der Christkindlmarkt Wiedenbrück nun also seine Pforten geöffnet. Verantwortbar sei dies, sagte Bürgermeister Theo Mettenborg zur Eröffnung, „wenn sich alle „verantwortlich verhalten“. Doch wie sehr kann man darauf vertrauen, wenn man bedenkt, wie viele Bundesbürger sich nicht haben impfen lassen?

Klar wäre es schön, wenn man an die Eigenverantwortlichkeit des Einzelnen glauben könnte. Es wäre ja auch schön, wenn es den Weihnachtsmann gäbe. Es sollte deshalb vielmehr die Devise gelten: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Darauf setzen zwar auch die Stadtverwaltung sowie der Gewerbeverein Wiedenbrück, doch es gibt zu viele Möglichkeiten, dass Marktbesucher, der 2G-Regelung nicht folgen.

Wie kann es sonst etwa sein, dass jemand am Würstchenstand seinen Nachbarn fragt: „Muss ich auch so ein Bändchen haben?“ Wer nicht konsumiert, der kann schnell durchs Kontrollraster fallen. Entweder aus Unwissenheit (Die Hinweise auf die 2G-Regel sind nun wirklich dezent) oder weil er schlicht auf Risiko geht und darauf hofft, bei den Stichproben durch die Ordnungskräfte nicht erwischt zu werden. Bei einer Kanne Glühwein für eine Gruppe müssen schließlich nicht alle zum Ausschank marschieren und Farbe bekennen.

Warum, so fragt man sich, werden die Christkindlmarktbesucher nicht direkt persönlich an den vier Zugangstoren informiert und überprüft? Eine derartige Einlasskontrolle ist beispielsweise für das Adventskrämchen in Rheda in der kommenden Woche geplant. Ein solches System würde, mal abgesehen von der Sicherheitsfrage, auch die Beschicker entlasten.