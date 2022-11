Rheda-Wiedenbrück will Freibäder auf Vordermann bringen

Handlungsbedarf sieht die Politik insbesondere in Rheda. Auch das Thema Naturbad ist nicht vom Tisch.

Dem Sprung ins kühle Nass dürfte auch in der kommenden Saison im Freibad Rheda nichts entgegenstehen, gleiches gilt für das Freibad in Wiedenbrück. In der Prioritätenstufe eins wird für das Freibad Rheda mit 475 000 Euro und für das Freibad in Wiedenbrück mit rund 130 000 Euro für Reparaturen kalkuliert. Ein Teil davon ist schon für dringend erforderliche Reparaturen im Haushalt 2023 eingeplant.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Wenn es um die Bäderlandschaft in Rheda-Wiedenbrück geht, dann schlagen die Wellen schonmal hoch. Als das Thema jetzt im Ausschuss für Grundstücke und Gebäude (AGG) auf der Tagesordnung stand, war entsprechend dem Stadtkämmerer Torsten Fischer und dem Leiter des Fachbereichs Immobilienmanagement Thomas Becher daran gelegen, etwaige Wogen an Sorgen zu glätten. Den Ausschussmitgliedern hatten sie eine Instandhaltungsplanung für die Freibäder, das Hallenbad und die Lehrschwimmbecken vorgelegt, mit deren Ausarbeitung das Ingenieurbüro Planungsgruppe (PGH) Hildesheim beauftragt worden war. Diese zeigt nach Prioritäten strukturiert, an welcher Stelle und wie dringend Reparaturen und Sanierungen erforderlich sind.

Vor allem in Rheda muss schnell einiges passieren

Kurzfristig und dringend notwendig sind demnach vor allem Arbeiten im Freibad Rheda. Damit die kommende Saison reibungslos ablaufen kann, sind deshalb schon für die Haushaltsplanung 2023 Mittel vorgesehen, so dass die Absorberanlage saniert und zum Teil bereits die Sprunggrube sowie Technik und Grundleitungen, die für den Betrieb erforderlich sind, instand gesetzt werden können. Mittel für 2023 stehen auch für die Sanierung der Absorberanlage im Freibad Wiedenbrück bereit. Torsten Fischer betonte: „Alles, was nötig ist, um den Betrieb im nächsten Jahr zu gewährleisten, haben wir im Haushaltsentwurf drin.“

Die, wie die Verwaltung betont, „vorausschauende“ Planung, zeigt zudem auf, welche Summen längerfristig auf die Kommune zukommen könnten: Addiert man alle für sämtliche Bäder aufgeführten Posten bis zur Prioritätenstufe drei (2026/2027) – darunter auch der Vorschlag von Beckenauskleidungen in den Freibädern mit einer Kombination von Folie und Edelstahlkopf –, ergeben sich Kosten in Höhe von rund 7,75 Millionen Euro.

Diese Optionen seien allerdings alles andere als beschlussreife Vorschläge, betonte Becher. Die Vorlage diene lediglich dazu, „einen ersten technischen Eindruck“ von den Bädern, die in die Jahre gekommen seien, zu geben. Becher: „Wir wollen uns vor die Lage setzen.“ Deshalb gelte es zu identifizieren, was kurz- und langfristig zu tun sei. „Wir wollen sensibilisieren und nicht aufscheuchen“, bekräftigte auch Torsten Fischer, dass es darum gehe, eine Diskussion mit allen Beteiligten anzuregen, angefangen von den Fördervereinen der Freibäder, bis hin zu den Vereinen und anderen Nutzern. Dass die Fördervereine mitgenommen würden, sobald über Konzepte nachgedacht werde, sei selbstverständlich, war es auch Becher wichtig, dass kein falscher Eindruck entsteht.

Heller-Jordan gegen „Schlachterwannen“

In seinem Redebeitrag etwa hatte Hans-Hermann Heller-Jordan (Bündnis 90/Die Grünen) Befürchtungen geäußert, dass die Fördervereine womöglich nicht angemessen einbezogen würden. Sie hätten einen „Riesenanteil am Weiterbetrieb der Schwimmbäder“, seien „ein Stück weit Anteilseigner“ und müssten unbedingt gehört werden. „Es muss eine grundsätzliche Debatte darüber geben, wie unsere Bäderlandschaft 2030/2040 aussehen soll“, sagte Heller-Jordan. „und auch darüber, was man sich leisten kann.“ Zugleich unterstrich er: „Unsere Freibäder sind sicherlich ein unverzichtbarer Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge“ – sei es sozial, kulturell wie auch klimapolitisch mit Blick auf heiße Sommertage.

Starke Temperaturunterschiede im Sommer und Winter können in gefliesten Becken zu Spannungen und Schäden führen.Inhaltlich stieß er mit seiner Kritik an „Schlachterwannen für horrende fünf Millionen Euro“ denn auch gleich eine Diskussion an. Einen solchen Vorschlag habe es schon Ende der 1990er-Jahre gegeben, doch man könne sicher innovativer denken. Michael zur Heiden (FDP) fragte nach, ob es nicht sinnvoll sei, das Bädergutachten, das wie er sich erinnere 2012 oder 2013 für viel Geld erstellt worden sei, noch einmal „aus der Versenkung zu holen“, da es heute vielleicht in irgendeiner Art und Weise weiterhelfen könnte.

Thomas Theilmeier-Aldehoff (Move) richtete sich an die Experten vom Ingenieurbüro (PGH) mit der Frage, ob es Verfahren gebe, mit denen man in den gefliesten Freibadbecken die Fugen wasserdicht verschließen könne, um so ein Abfallen von Fliesen vermeiden zu können. Er erhielt die Antwort, dass generell geflieste Freibecken wegen der Reparaturanfälligkeit rückläufig seien. Es gebe zwar die Harzverfugung, durch die das Eindringen von Wasser gering gehalten, aber nicht ausgeschlossen werden könne.

Über Ideen wie Naturbad und Co. diskutieren

Einen anderen Aspekt hinsichtlich langfristiger Überlegungen nannte Dirk Kursim (SPD). Er sprach von einem Förderverein, der schon einmal den Gedanken eines Naturbads ins Spiel gebracht habe. Er beantragte, die Beschlussvorlage dahingehend zu erweitern, dass die Verwaltung für die künftige Diskussion auch solche und andere Handlungsalternativen aufzeigt. Dafür gab der Ausschuss grünes Licht wie auch dafür, dass die Instandhaltungs- und Sanierungsplanung für die Bäder in das Sportstättengutachten eingebettet sowie um energetische Aspekte ergänzt wird.

Der Naturbadgedanke ist übrigens dem Förderverein Freibad Wiedenbrück zuzuordnen, wie dessen Vorsitzender Andreas Rommel gegenüber dieser Zeitung bestätigte, und lediglich langfristig gedacht aufgekommen. Er betonte: „Die derzeitige Situation ist die beste, die wir haben können. Es muss sich keiner Gedanken machen, dass wir etwas verändern wollen.“ Er fügte hinzu: „Wir können wunderbar mit Fliesen leben.“