Rheda-Wiedenbrücker Clubs mischen Festivalszene auf

Die Köpfe hinter The Round Jungle Festival sind (v. l.) Dr. Andreas Iding, Markus Hüllmann und Dirk Piorunneck. Der Nettoerlös der Veranstaltung fließt in die Ukrainehilfe der Bürgerstiftung.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Ein neues Veranstaltungsformat feiert am Tag vor Christi Himmelfahrt, am Mittwoch, 25. Mai, Premiere: „The Round Jungle Festival“, ausgerichtet vom Rotary-Clubs Rheda-Wiedenbrück, dessen Jugendorganisation, den Rotaractern, und dem Lions-Club Rheda-Ems in der Weberei in Gütersloh. Den Nettoerlös wollen die Initiatoren – das sind Markus Hüllmann, Dr. Andreas Iding und Dirk Piorunneck – der Bürgerstiftung der Doppelstadt für deren Ukrainehilfe zukommen lassen.

Für den guten Zweck

Dr. Andreas Iding: „Nach zwei Jahren Pandemie wollten wir einfach mal etwas machen, wozu viele aus unserem Umfeld seit langer Zeit verzichten mussten: Livemusik und Diskotheken-Gefühl zusammen in einer Veranstaltung.“ Die beiden Bands und der DJ seien gut aufeinander abgestimmt, sagt er, trotz ihrer Unterschiedlichkeit im Rock’n’Roll vereint. Noch bevor die Premiere über die Bühne gegangen ist, geben sich die Ideengeber optimistisch, das das Festival keine Eintagsfliege bleiben wird. „Wenn es gut angenommen wird, kann das auch der Beginn einer Tradition sein“, kündigt Iding an.

Ein Heimspiel

Für „Kathrina“ wird das Ereignis ein Heimspiel: Die Ostwestfalen, die im Verstärkeramt in Wiedenbrück proben, schöpfen ihre Inspiration aus dem Tagtäglichen, kommen mal poppig, mal rockig oder punkig, aber stets akustisch daher. Modern interpretierte, handgemachte Musik im zeitgemäßen Gewand – das ist es, wofür die sechs Akteure stehen. Ihr Sound: echt und unaufgeblasen, ohne Wehklagen oder erhobenen Zeigefinger, dafür aber mit direkter Ansprache sowie einer gesunden Portion Ironie und (Selbst-) Kritik.

Auf den Spuren von „The Police“

In der Grugahalle in Essen feiert der WDR vom 18. auf den 19. Oktober 1980 seine siebte Rockpalast-Nacht. Für die damals wenig bekannten Stewart Copeland, Andy Summers und Sting – besser bekannt als „The Police“ – bildet der Abend den Beginn einer Weltkarriere. „Rockpolice“ greifen diese diese bemerkenswerte Vorlage auf und bringen das legendäre Konzert am 25. Mai nach Gütersloh. Das Trio aus Andrew Gräser, Wolf Simon und Chris Lindner bürgt für höchste Qualität.

Party bis in den Morgen

Vervollständigt wird das Line-Up beim „Round Jungle Festival“ durch DJ David Gonzales (Soundgarden Dortmund, Stereo Bielefeld), der nach den beiden Live-Performances eine lange Partynacht einläutet. „Er kennt das Haus und das Publikum, und er weiß, was er tun muss, damit es für alle ein unvergessliches Ereignis wird“, kündigen die Veranstalter an.

Vorverkauf läuft

Der Biergarten in der Weberei in Gütersloh ist ab 17 Uhr geöffnet, Einlass zum Festival besteht ab 18.30 Uhr, Beginn des Musikereignisses soll um 19.30 Uhr sein. Karten kosten an der Abendkasse und im Vorverkauf (ZigZag, Blessenstätte, Gütersloh; Eyes and more, Berliner Straße, Gütersloh; Neue Zeiten, Kirchstraße, Wiedenbrück; Flora-Westfalica-GmbH, Rathausplatz, Rheda; Weka-Rental, Teltower Straße, Bielefeld) 25 Euro.