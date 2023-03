Rheda-Wiedenbrücker Fahrradhersteller Prophete gerettet

Der asiatische Dutech-Konzern hat den insolventen Fahrradhersteller und seinen Ableger Cycle-Union in Oldenburg übernommen.

Der Betrieb bei Prophete in Rheda-Wiedenbrück und der Cycle-Union in Oldenburg kann weitergehen. Die Gruppe hat einen neuen Eigentümer. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Unser Foto entstand im Werksverkauf in Rheda.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Der ins Schlingern geratene Rheda-Wiedenbrücker Fahrrad- und E-Bike-Hersteller Prophete hat einen neuen Eigentümer: Der strategische Investor Dutech aus Singapur erwirbt die Vermögensgegenstände der Prophete-Gruppe im Rahmen einer übertragenden Sanierung und übernimmt die gesamte Belegschaft. Entsprechende Kaufverträge wurden bereits notariell beurkundet. Sie sollen in der kommenden Woche gültig werden. Über die Höhe des Kaufpreises wurde nichts bekannt.

Alle Jobs bleiben erhalten

Die Nachricht dürfte sowohl die Gläubiger als auch die rund 400 Mitarbeiter von Prophete in Rheda-Wiedenbrück und des Ablegers Cycle-Union im niedersächsischen Oldenburg freuen. Denn der neue Eigentümer Dutech will beide Standorte als Gruppe erhalten. Ziel des Investors ist es laut Mitteilung, bestehende Kunden- sowie Liefer- und Leistungsbeziehungen fortzuführen.

Dutech ist ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Sicherheits- und Heimprodukten mit mehr als 2600 Mitarbeitern in Europa, Nordamerika und Asien. In Deutschland beschäftigt Dutech 800 Menschen. Der Konzern erwirtschaftet nach eigenen Angaben einen Jahresumsatz von 300 Millionen Euro, unter anderem mit E-Bike-Komponenten. Er wurde in die Forbes-Liste der 200 besten Asien-Pazifik-Unternehmen aufgenommen.

Neuer Eigentümer will Rentabilität steigern

Angesiedelt in Singapur, befindet sich der Konzern im Eigentum des US-amerikanischen Unternehmers Dr. Johnny Liu. „Die Übernahme des E-Bike-Geschäfts der Prophete- und Cycle-Union-Gruppe wird das Profil der grünen Technologieprodukte von Dutech weiter schärfen. Indem Dutech dem Rheda-Wiedenbrücker Unternehmen sein Fachwissen in den Bereichen Herstellung und Lieferkette zur Verfügung stellt, wird es die zukünftige Rentabilität und die Wachstumskraft der Gruppe erheblich steigern“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der Verkauf folgt unmittelbar auf die Eröffnung der Insolvenzverfahren der zur Prophete-Gruppe gehörenden Firmen durch das Amtsgericht Bielefeld am 1. März. Dutech übernimmt Prophete und die Cycle-Union im Rahmen einer sogenannten übertragenden Sanierung. Darunter versteht man im Insolvenzrecht den Verkauf der Vermögensgegenstände eines zahlungsunfähigen Unternehmens. Dabei werden die gesunden Teile des Unternehmens in eine neue Gesellschaft übertragen. Die Forderungen der Gläubiger an die zahlungsunfähigen Altfirmen werden durch den erzielten Kaufpreis befriedigt.

Käufersuche gelingt innerhalb von nur zehn Wochen

Insolvenzverwalter und Sanierungsexperte Manuel Sack freut sich über die gefundene Lösung. „Innerhalb von nur zehn Wochen ist es gelungen, die Prophete-Gruppe auf neue unternehmerische Grundfesten zu stellen. Der internationale Verkaufsprozess hat gezeigt, für wie nachhaltig strategische Investoren den Trend zur E-Mobilität einschätzen. Gleichzeitig beweist das rege Bieterinteresse an Prophete und der Cycle-Union, dass die strategische Ausrichtung der beiden E-Bike- und Fahrradhersteller stimmt.“

Die beiden Firmen hatten sich in den zurückliegenden Jahren auf die Entwicklung und Herstellung von mittels Elektromotoren angetriebenen Fahrrädern spezialisiert. Allein bei Prophete machten E-Bikes zuletzt 95 Prozent des Gesamtumsatzes aus.