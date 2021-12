Rheda-Wiedenbrücker Gemeinde schickt Glücksmomente

Die Not in einigen ländlichen Bereichen Rumäniens ist groß. Etwas weihnachtliches Glück kommt nun aus Rheda-Wiedenbrück.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Große Freude herrscht beim Freundeskreis Matisi der Evangelischen Versöhnungskirchengemeinde: Erneut konnten trotz vieler Einschränkungen durch die Pandemie mehr als 225 weihnachtlich gestaltete und befüllte Schuhkartons für Kinder und 230 Päckchen für Senioren in der Partnergemeinde in Lettland gesammelt werden.

Für Kinder und Senioren

Die Geschenke wurden von vielen Privatpersonen sowie Schülern der Moritz-Fontaine-Gesamtschule in Rheda sowie der Caritas in Langenberg gespendet. Auch die Mädchen und Jungen der Kinderkirche in Wiedenbrück unterstützten die Aktion, indem sie gemeinsamen an einem Vormittag in der Kreuzkirche dank vieler Geldspenden Weihnachtspäckchen für Senioren zusammenstellen konnten.

Große Unterstützung

„Wir sind erleichtert über die große Unterstützung und bedanken uns bei allen Spendern und Helfern. Mit jedem Päckchen können wir anderen Menschen eine Freude machen“, sagt Birgit Strothenke, die die Sammlung ehrenamtlich organisiert. Wegen der Corona-Auflagen musste sie erneut eingeschränkt erfolgen. So konnten im Gemeindehaus ausschließlich gefüllte Schuhkartons sowie Lebensmittel wie Konserven und Backzutaten kontaktlos an der Tür angenommen werden. Anders als 2020 durften immerhin wieder die Konfirmanden mit anpacken. Zudem wurde eine weitere Abgabemöglichkeit in Herzebrock-Clarholz organisiert.

Palettenweise Hilfsgüter

Weitere Hilfsgüter wie Kleidung, Schuhe, Spielzeug oder medizinische Hilfsmittel konnten nach Absprache privat abgegeben werden. Dabei kamen mehr als 320 prall gefüllte Bananenkartons zusammen. Nachdem Beschäftigte des Bauhofs das gesamte Material abgeholt hatten, wurde es zum Lager des Kreises Gütersloh gebracht. Von dort aus sollen sie rechtzeitig zu Weihnachten die Gemeinde in Matisi erreichen. Dort werden die Weihnachtspäckchen für Kinder von dem dortigen Pfarrer Andis Smilga und der Leiterin der Sonntagsschule, Sandra Kruzkope, unter Corona-Bedingungen verteilt. Sie sind beispielsweise gefüllt mit Schulmaterial, Zahnbürste und -pasta, Süßigkeiten, einer Kerze, einem Kuscheltier und einem kleinen Spielzeug.

Persönlicher Gruß

Einige Familien legten überdies selbst gemalte Karten und einen weihnachtlichen Gruß mit hinein. Die Präsente für bedürftige Senioren – in den Kartons sind Kaffee, Fleisch- und Fischkonserven, Brühwürfel, Marmelade, Seife, Zahnpasta, Zahnbürste, Süßigkeiten und Gebäckwerden von Mitgliedern der Evangelischen Kirchengemeinde in Matisi bei einem Besuch zuhause überreicht.

Dramatisch zugespitzt

Gerade in ländlichen Regionen ist die Armut weiter groß, hat sich wegen der Corona-Krise noch weiter verschärft. Weihnachtsgeschenke sind für einige Familien nicht zu bezahlen, und so werden die Päckchen schon sehnsüchtig erwartet“, berichtete Arturs Rudzitis aus Matisi.

In Lettland hatte sich die Corona-Lage zuletzt zugespitzt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag dort zeitweise bei mehr als 900. Das Gesundheitssystem ist überlastet, so dass andere Nationen dem baltischen EU-Land medizinische Ausrüstung zur Verfügung stellten – darunter auch Beatmungsgeräte. Durch einen befristeten Lockdown Mitte Oktober mit Ausgangssperren und Schließung von nicht notwendigen Geschäften sowie Gastronomie-, Freizeit- und Kultureinrichtungen sinkt die Zahl der registrierten Neuinfektion in Lettland langsam wieder.