Rheda-Wiedenbrücker mit Engagement-Preis ausgezeichnet

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Wenn Jannis Schröder etwas anpackt, wird es meistens innovativ. Der Student der Betriebswirtschaftslehre tüftelt an einem Vertical-Farming-Projekt, klärt ehrenamtlich über Aktieninvestments auf und betreibt eine kosten- und werbefreie Lateinübersetzungsseite im Internet. Jetzt hat die Fördergesellschaft der Fachhochschule Bielefeld den 21-jährigen aus Rheda-Wiedenbrück mit dem mit 1000 Euro dotierten Engagement-Preis ausgezeichnet.

21 Bewerbungen

Jannis Schröder beweise, dass gesellschaftliches Engagement gleichzeitig in mehreren teils ganz unterschiedlichen Feldern neben einem Vollzeitstudium möglich sei, begründet die FH. Jury-Mitglied Professor Dr. Michael Stricker, Dekan des Fachbereichs Sozialwesen, gratulierte dem 21-Jährigen: „In diesem Jahr haben sich 21 Studierende auf den Preis beworben. Jannis Schröder stach durch seine vielfältige interdisziplinäre Ausrichtung hervor.“ Er betrachte gesellschaftliche Probleme unter verschiedenen Gesichtspunkten und richte sein ehrenamtliches Engagement entsprechend aus.

Fokus liegt auf Microgreens

Ein Großteil der Freizeit des Preisträgers fließt zurzeit in die Gründung eines Startups für Vertical Farming, das Microgreens und Einzelpflanzen anbaut. Bei den Microgreens handelt es sich um Sprossen von Brokkoli, Senf und Rettich. An Einzelpflanzen wird bereits Basilikum und Minze angebaut. Aber es gibt auch Versuche mit Salaten.

Vielfalt ist das Ziel

Gründungspartner ist Leon Diel, ein befreundeter FH-Absolvent und Biotechnologe. „Wir haben mit kleinen Einzelpflanzen wie Basilikum begonnen, um das Konzept zu testen“, erklärt Schröder. „Währenddessen wollten wir uns überlegen, wie wir weitere Pflanzen anbauen können.“ Ziel ist es, viele verschiedenen Sorten anzubauen, am liebsten auch Tomaten und Kartoffeln. „Wir können uns ja nicht nur von Basilikum und Kresse ernähren. Das ist auch unser Alleinstellungsmerkmal: dass wir eben nicht nur dieses ‚Grünzeug‘ anbauen, sondern auch ,richtiges‘ Gemüse und langfristig auch Obst. All das gerne zu normalen Supermarktpreisen, sodass es sich viele Menschen leisten können“, ergänzt Schröder.

Gastronomie zeigt Interesse

Anstelle von herkömmlicher Blumenerde keimen und wachsen die Pflanzensamen auf Hanf- und Kokosmatten, sogenannten Substraten. Regenwasser wird durch ein Bewässerungssystem und Sonnenlicht durch eine LED-Beleuchtung künstlich ersetzt. „Kostengünstige Lebensmittel könnten so das ganze Jahr über regional und emissionsarm angebaut werden“, sagt Schröder.

Ein Teil des Preisgelds wandert in das Umwelt-Projekt. Bis Mitte Oktober wird es erste pflanzliche Erträge geben. Erste Gastronomen aus der Region interessieren sich bereits für das Projekt.

Schon früh engagiert

Sich neben seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre freiwillig zu engagieren, ist für Jannis Schröder schon früh eine Selbstverständlichkeit gewesen. Er war dabei, wenn in der Schule eine Müllsammel-Aktion organisiert wurde, ebenso später beim Putztag seiner Heimatstadt Rheda-Wiedenbrück.

Übersetzungsseite etabliert

Neben den Müllsammel-Aktionen und Tätigkeiten als Wahlhelfer realisierte der Preisträger bereits 2017 sein erstes eigenes Projekt: Jannis Schröder baute eine Übersetzungsseite für Latein. Der damals 17-Jährige hatte sich über unübersichtliche Seiten im Internet geärgert, oft mit viel Werbung gespickt und meistens kostenpflichtig. „Meine Non-Profit-Seite soll anderen Schülern dabei helfen, ihre Übersetzungen kontrollieren zu können, ohne dass gleichzeitig der Lerneffekt durch störende Einblendungen behindert wird.“ Mittlerweile wird seine Latein-Webseite mit rund 230 übersetzten Texten und Reden bis zu 10.000 Mal im Monat aufgerufen.

Einfach mal machen

Jungen Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten, aber noch scheuen, rät Schröder: „Einfach mal etwas machen: Es gibt so viele Möglichkeiten. Man kann auch Aufgaben angehen, bei denen man denkt: Davon habe ich keine Ahnung. Das lernt man. Die Gesellschaft um einen herum ein wenig zu bereichern – das gibt anderen und einem selbst ein gutes Gefühl.“

Co-Vorstand bei Investmentverein

Nicht nur im zukunftsträchtigen Vertical Farming ist Schröder aktiv, sondern seit Beginn dieses Jahres auch als Co-Vorstand beim Bielefelder Investmentverein. Mit dem Ziel, eine junge Aktionärskultur in Bielefeld und Umgebung zu fördern, geben Wirtschaftsstudierende ihr Fachwissen an Studierende sämtlicher Fachrichtungen weiter. Workshops, Vorträge, Unternehmungen, aber auch ein Börsenführerschein für Einsteiger gehören zum Programm. Das sei ein wertvolles Angebot für die jungen Unternehmer angesichts der Tatsache, dass Investments in Aktien nicht unerhebliche Risiken bergen könnten und bei vielen Investitionsangeboten zahlreiche Personen mitverdienten, was unerfahrene Anleger oft nicht wüssten, schreibt die Fachhochschule in einer Pressemitteilung.

Vor Fehlern bewahren

Schröders Hauptaufgabe bei dem Verein ist das Verfassen und Versenden des monatlichen Newsletters. Zusätzlich unterstützt er bei der Organisation von Veranstaltungen. „Wissen ist ein wichtiges Gut in der modernen Gesellschaft. Wenn ich zum Beispiel mit dem Börsenführerschein für Einsteiger verhindern kann, dass Menschen aus Unkenntnis heraus Fehler machen, freut mich das enorm“, so Schröder.