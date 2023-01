Rheda-Wiedenbrücker Schule kooperiert mit Unternehmen

Die Osterrath-Realschule hat in der Firma Hansmeier-Steuerungstechnik einen weiteren Partner für außerschulische Bildung gefunden.

Rheda-Wiedenbrück (wl) - Die Osterrath-Realschule (ORS) hat einen weiteren Kooperationspartner gewinnen können. Nach Venjakob-Maschinenbau, Westag, Möbel Sudbrock, Tischlerbildungszentrum sowie Cor ist es nun die Firma Hansmeier-Steuerungstechnik, die jungen Menschen auf dem Weg ins Berufsleben behilflich sein will und einen qualifizierten Einblick in die Arbeitswelt ermöglicht.

Hansmeier-Steuerungstechnik ist neuer Kooperationspartner der ORS

Am Donnerstag wurde der Kooperationsvertrag durch die beiden Hansmeier-Geschäftsführer Jürgen und Klaus Hansmeier sowie Schulleiter Olaf Diekwisch unterzeichnet. Zuvor hatten die Jugendlichen der Technik-AG die Möglichkeit, sich das Unternehmen, das elektronische Steuerungen für den Einsatz in der Lebensmittel-, Futtermittel- und Baustoffindustrie fertigt, zeigen zu lassen. Dabei erfuhren sie, dass es auf eine mehr als 50-jährige Tradition am Standort Rheda-Wiedenbrück zurückblickt.

Heute wird der Betrieb von den Geschäftsführern Thomas Meierkord sowie den beiden Brüdern Jürgen und Klaus Hansmeier geführt. Zur Gruppe zählt außer dem Betrieb für Steuerungstechnik das Schwesterunternehmen Elektro-Hansmeier. Mehr als 80 Mitarbeiter gewährleisten eine reibungslose Projektumsetzung im In- und Ausland. Die Firma bildet Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, Elektroniker für Automatisierungsanlagen sowie Fachinformatiker aus.

Betriebsführung ermöglicht Schülern Einblicke in diverse Betriebsbereiche

Bei der Betriebsführung konnten die Jugendlichen in die Bereiche IT-Produktionslösungen, Prozessleitsysteme, Schaltanlagen und Elektroinstallation hineinschnuppern. Klaus Hansmeier betonte, dass ihm die Zusammenarbeit mit der Realschule wichtig sei, weil die Heranwachsenden das Unternehmen so durch gemeinsame Projekte oder Praktika schon früh kennenlernen können. Ferner liege es ihm am Herzen, Jugendlichen eine Ausbildung schmackhaft zu machen, die seines Erachtens früher wie heute immer noch das beste Sprungbrett für die Zukunft sei und oftmals auch den späteren beruflichen Weg klar erkennen ließe.

Für die Bereitschaft zur Zusammenarbeit bedankten sich die Schülersprecher Erza und Justin im Namen aller. Man freue sich auf eine lebendige Kooperation. Schulleiter Olaf Diekwisch ist zuversichtlich, dass sich der Technikunterricht nun noch praxisnäher gestalten könne – wenn auch mit etwas Verspätung. Denn eigentlich hätte das Zusammenspiel bereits 2020 etabliert werden sollen. Coronabedingt mussten die Verantwortlichen ihr Vorhaben verschieben. „Schön, dass wir es nun endlich auf den Weg bringen können“, bedankte sich Olaf Diekwisch.

Zahlreiche Ehemalige der Schule arbeiten bereits bei Hansmeier

Die Firma Hansmeier ist bereits seit vielen Jahren mit einem Informationsstand bei der Berufsinformationsbörse der ORS vertreten. Während des Rundgangs stellten die Techniklehrer mit Freude fest, dass zahlreiche ihrer ehemaligen Schüler bereits in dem Unternehmen arbeiten und dort Fuß gefasst haben. Das mache sie schon ein bisschen stolz, sagten Hubert Renkamp und Ralf Diekmann.