Rheda-Wiedenbrücker TÜV schaut bei Jecken genau hin

Festwagen müssen viele Vorgaben erfüllen, bevor sie an Umzügen teilnehmen dürfen. Roland Potthoff vom TÜV-Nord gibt Einblick in die Arbeit.

Während der künstlerischen Freiheit kaum Grenzen gesetzt sind, darf ein Zugwagen erst dann auf die Straße, wenn er die TÜV-Prüfung bestanden hat. Zu beachten gibt es eine Vielzahl an Vorgaben, die in einem Merkblatt zusammengefasst sind.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Die fünfte Jahreszeit setzt so manches Gesetz außer Kraft: Bis zum Aschermittwoch sind in vielen Städten der Republik die Narren los – auch in Rheda-Wiedenbrück. Doch auch wenn es während des Karnevals noch so jeck zugeht, sind spezielle TÜV-Gutachten nach der Brauchtumsverordnung für die bunt umgebauten Fahrzeuge Pflicht.

TÜV-Stationsleiter erläutert Vorgaben

Während der künstlerischen Freiheit kaum Grenzen gesetzt sind, darf ein Zugwagen erst an einer Festfahrt teilnehmen, wenn das Fahrzeug die TÜV-Prüfung bestanden hat. Das Besondere: Die Prüferinnen und Prüfer kontrollieren die Fahrzeuge nach der Brauchtumsverordnung, in der spezielle Ausnahmeregelungen nicht nur für die Sonderfahrzeuge des Karnevals, sondern auch für Wagen anderer Großveranstaltungen, wie etwa von Schützenfesten, genau definiert sind. Dieses Regelwerk ermöglicht es, dass die Personen sitzend oder stehend auf den Ladeflächen der Fahrzeuge befördert werden dürfen. Das Merkblatt über die Ausrüstung und den Betrieb von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen für den Einsatz bei Brauchtumsveranstaltungen, wie es offiziell heißt, legt alles genau fest. Roland Potthoff, Leiter der TÜV-Nord-Station Rheda-Wiedenbrück, gibt einen Überblick über die wichtigsten Verkehrsvorschriften, die an Karneval die Sicherheit gewährleisten.

Die Stehflächen müssen sicher und rutschfest sein. Wackelige Provisorien sind tabu.

Nicht ohne Geländer: Fahren die Närrinnen und Narren stehend mit, muss das Geländer mindestens einen Meter hoch sein. Werden die Personen sitzend befördert oder handelt es sich um Kinder, müssen die Haltevorrichtungen mindestens 80 Zentimeter hoch sein.

Sitzbänke, Tische und alle anderen Auf- und Einbauten müssen fest am Fahrzeug montiert sein, damit sie bei einer Bremsung oder einem Unfall nicht zu einer zusätzlichen Gefahr werden. Stabile und trittsichere Ein- und Ausstiege sind ein Muss. Alles andere wird nicht zugelassen.

Bei der Beförderung stehender Personen beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit sechs Kilometer pro Stunde, sitzen die Narren, darf man sogar Tempo 25 fahren. Während der Umzüge gilt aber generell Schrittgeschwindigkeit. Gespanne müssen so konzipiert sein, dass – im wahrsten Wortsinn – niemand unter die Räder kommt.

Versicherung: Für jeden Wagen wird die Deckungszusage für den Einsatz bei der Brauchtumsveranstaltungen benötigt.

Wer darf ans Steuer?

Die Fahrer müssen mindestens 18 Jahre alt sein und einen gültigen Führerschein besitzen. Für Zugmaschinen mit Anhängern ist ein Führerschein der Klasse T vorgeschrieben. Ist der Karnevalswagen nicht in der Lage, schneller als 32 Stundenkilometer zu fahren, reicht ein Führerschein der Klasse L.

Die maximale Personenanzahl, die auf einem Festwagen mitfahren darf, legen die TÜV-Gutachter während der Prüfung fest.

Technikcheck: Neben der Kippsicherheit werden zudem die Bremsen, Achsen und Beleuchtung der Zugfahrzeuge kontrolliert – schließlich müssen die Wagen alle gängigen Vorschriften der Verkehrssicherheit erfüllen.

Nicht zuletzt benötigen alle Fahrzeuge, die bauartbedingt schneller als sechs Stundenkilometer fahren können, eine Allgemeine Betriebserlaubnis. „Die Geltungsdauer eines solchen Gutachtens ist in der Ausnahmeverordnung nicht geregelt und wird je nach Region sehr unterschiedlich gehandhabt. Zumindest in den Karnevalshochburgen beträgt die Gültigkeit meist nur ein Jahr“, erläutert TÜV-Nord-Stationsleiter Roland Potthoff. „Liegt alles vor und sind alle Vorgaben erfüllt, steht einem bunten Umzug nichts mehr im Wege.“