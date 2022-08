Rheda-Wiedenbrücker Verwaltung lagert Abteilungen aus

Wegen Platznot hat die Stadt in einem Gebäude an der Ringstraße Büroflächen angemietet. Der Vermieter ist kein unbekannter.

Rheda-Wiedenbrück (gl/kvs) - Teile der Stadtverwaltung ziehen in dieser Woche in das Bertelsmann-Gebäude an der Ringstraße in Rheda. Die Fachbereiche Immobilienmanagement und Tiefbau sowie der Eigenbetrieb Abwasser sind dort ab Donnerstag zu erreichen. Die Auslagerung wird erforderlich, da mit der steigenden Zahl der Einwohner auch das Team im Rathaus größer geworden ist. Überdies sind im Lauf der Zeit stetig neue Aufgaben dazugekommen. Kurzum: Das etwa 50 Jahre alte Gebäude in der Innenstadt hat seine Kapazitätsgrenzen mehr als erreicht.

Nur einen Steinwurf vom Rathaus entfernt

Deshalb sind in fußläufiger Entfernung – die Strecke vom Rathausplatz zum Bertelsmann-Gebäude ist per pedes binnen sechs Minuten zu bewältigen – Räume des Gütersloher Medienkonzerns angemietet worden. Zu den Kosten macht die Verwaltung keine Angaben. Das Unternehmen besitzt die Immobilie an der Ringstraße der Verwaltung zufolge seit vielen Jahrzehnten und hat diese in der jüngeren Vergangenheit aufwendig saniert. Interne Umstrukturierungen sowie der vermehrte Einsatz von Homeoffice hatten der Pressestelle der Stadt zufolge zu einer geringen Auslastung des Gebäudes geführt. Für den Umzug seien Bereiche mit möglichst wenig Besucherverkehr ausgewählt worden, heißt es aus dem Rathaus.

Das Immobilienmanagement mit seiner kaufmännischen sowie der technischen Abteilung und dem Infrastrukturellen Immobilienmanagement ist bereits am Montag ins neue Domizil gewechselt. Das Tiefbau-Team folgt mit den Sparten Straßenbau, Grünflächen und Bäder am heutigen Dienstag. Morgen folgt dann der Eigenbetrieb Abwasser. Aus diesem Grund sind die Beschäftigten vorübergehend nicht erreichbar. Die gewohnten Telefonnummern, E-Mail-Adressen und die Servicezeiten bleiben unverändert bestehen. Für persönliche Treffen sollten weiterhin Termine vereinbart werden. Besucher werden gebeten, sich am Haupteingang des Gebäudes am Empfang zu melden. Auf dem Parkplatz neben dem Gebäude werden für sie reservierte Parkplätze ausgewiesen, teilt die Verwaltung mit.

Sozialbereich nutzt bereits Bahnhofsgebäude

Es ist nicht die erste Auslagerung dieser Art. Seit längerer Zeit schon ist im Bahnhof in Rheda die Abteilung Soziales und Integration untergebracht. Zu der bereits genutzten Fläche sollen rund 90 Quadratmeter im Obergeschoss des Bahnhofs hinzukommen – für Wartebereich, sechs Arbeitsplätze, Besprechungsraum und Flur. Baustart soll im Herbst oder Winter sein, hieß es zuletzt. Die Stadt hofft auf eine Quote von 50 Prozent aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (Isek) Rheda für die kalkulierten Kosten von 325 000 Euro. Davon entfallen 250 000 Euro auf den Einbau eines Aufzugs, weil eine „Erweiterung und Verstetigung der städtischen Nutzung die barrierefreie Erschließung der Geschosse erfordert“, so die Verwaltung.