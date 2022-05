Rheda-Wiedenbrücker Westag spürt Ukraine-Krieg

Rheda-Wiedenbrück (sud) - Der Bauzulieferer Westag mit Hauptsitz in Wiedenbrück bekommt die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs zu spüren. Für das weitere Geschäftsjahr sind die Umsatzerwartungen des Vorstands der Aktiengesellschaft daher eher zurückhaltend.

Erwartungen gedämpft

„Vor dem Hintergrund der reduzierten gesamt- und bauwirtschaftlichen Erwartungen, der hohen Unsicherheit über die Folgen des Kriegs in der Ukraine und der weiterhin kritischen Rohstoffversorgung und Rohstoffpreise sind die Erwartungen des Vorstands über die Entwicklung im Jahr 2022 gedämpft. Daher hat der Vorstand zusätzlich zu den eigenen Preiserhöhungen auch Maßnahmen zur Kostenreduzierung eingeleitet und wird diese gegebenenfalls weiter intensivieren“, heißt es in der jetzt veröffentlichten Quartalsmitteilung der Westag AG. An den Prognosen für das laufende Jahr wolle man zunächst aber dennoch festhalten. „Angesichts der Ergebnisverbesserungsmaßnahmen hält der Vorstand zum jetzigen Zeitpunkt an seiner im Geschäftsbericht 2021 veröffentlichten Prognose für das Gesamtjahr 2022 fest. Danach werden Umsatzerlöse von 240 Millionen Euro erwartet.“

Umsatz gesteigert

Im ersten Quartal konnte die Westag AG eigenen Angaben zufolge den Umsatz steigern – trotz der insgesamt eher schwierigen wirtschaftlichen Gesamtlage. „In den ersten drei Monaten des Jahres hat die Westag AG Umsatzerlöse in Höhe von 60,8 Millionen Euro erzielt. Diese sind um 5,1 Prozent höher als die Erlöse im Vorjahreszeitraum (57,8 Millionen Euro) ausgefallen. Dies lag im Wesentlichen an den durchgeführten Preiserhöhungen, die sukzessive ihre Wirkung entfalten, und zum anderen an der geänderten Nutzung der internen Stromerzeugung“, teilt das Wiedenbrücker Unternehmen mit, das zusammen mit seinem Standort in Wadersloh insgesamt 1171 Mitarbeiter beschäftigt.

Im Inland läuft es noch besser

Der Inlandsumsatz entwickelte sich dabei besser als der Export. Während das Inlandsgeschäft um 2,4 Millionen Euro (plus 5,7 Prozent) stieg, wuchs das Exportgeschäft nur um 500 000 Euro (plus 3,4 Prozent). Die Produktbereiche Türen/Zargen und Sperrholz/Schalungen erwirtschaften insgesamt ein Umsatzplus, während der Bereich Laminate/Elemente hinter dem Vorjahreswert zurückblieb.