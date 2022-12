Rheda-Wiedenbrücker wollen Wärme schenken

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Wer hat sie angesichts der drastisch gestiegenen Energiekosten nicht dankbar entgegengenommen? Die Rede ist von der Energiekostenpauschale, die „Vater Staat“ allen Erwerbstätigen mit dem September-Lohn oder -Gehalt überwiesen hat. Doch während die Bundesregierung die 300 Euro pauschal und unabhängig vom Einkommen ausgezahlt hat, haben sich Menschen in der Stadt Rheda-Wiedenbrück Gedanken über eine bessere soziale Verteilung gemacht.

„Andere haben es nötiger als wir“

Mit der Caritaskonferenz St. Aegidius bietet sich Rheda-Wiedenbrückern dafür eine lokal tätige Institution als Partnerin an. Sie ist in der Lage und dazu bereit, die Spendenbeträge aus der Energiekostenpauschale zielgerichtet dorthin zu leiten, wo vor Ort Hilfe am nötigsten ist. „In meinem Bekanntenkreis gab es Menschen, die haben gesagt: Klar können wir das Geld gebrauchen. Doch andere haben es nötiger als wir. Deswegen können wir etwas davon abgeben oder die 300 Euro ganz spenden“, berichtet Elisabeth Lengenfeld. Die Gemeindereferentin von St. Aegidius Wiedenbrück initiierte daraufhin mit der Arbeitsgemeinschaft Caritas eine lokale Hilfsaktion. Unter dem Motto „Wärme schenken“ riefen die drei Caritaskonferenzen Ost, West und Lintel, die Gemeindestiftung St. Aegidius, das Altenheim St. Aegidius und die Grünen Damen des St.-Vinzenz-Hospitals dazu auf, einen Teil der Heizkostenpauschale zu spenden.

An einem Samstag im Oktober waren sie mit diesem Anliegen und einem Kaffeeausschank auf dem Wiedenbrücker Wochenmarkt vertreten. „Fast 600 Euro sind dabei spontan von Marktbesuchern gespendet worden“, freute sich danach Organisatorin Henrika Küppers. In der Zwischenzeit sind auf das dafür vorgesehene Spendenkonto mehr als 5000 Euro, darunter eine Großspende der Gemeindestiftung in Höhe von 1500 Euro geflossen. Etwa die Hälfte des Geldes ist bereits in Form von Einkaufsgutscheinen für einen Drogeriemarkt und einen Lebensmittelmarkt an Bedürftige verteilt worden. Die Aktion der Caritas ist damit aber noch nicht beendet. „Wir müssen befürchten, dass sich die finanzielle Lage von Familien mit dem Erhalt der Energiekostenrechnung im kommenden Jahr noch einmal deutlich verschlechtern wird“, sagt Henrika Küppers.

Weitere Spenden willkommen

Die Aktion „Wärme schenken“ will die AG Caritas deswegen bis auf Weiteres fortführen. Die AG-Mitglieder machen darauf aufmerksam, dass sie potenziellen Spendern eine entsprechende Quittung ausstellen kann. Henrika Küppers: „Damit wir dies veranlassen können, sollte bei einer Überweisung unbedingt die Adresse angegeben werden.“ Überweisungen sind möglich über das Spendenkonto Stichwort „Wärme schenken“: St. Aegidius IBAN DE 49 4785 3520 0000 0001 90. Spender können auch einen Briefumschlag mit der Bemerkung „Wärme spenden“ in den Klingelbeutel ihrer Gemeinde legen.