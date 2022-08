Rheda-Wiedenbrückerin stirbt nach Unfall im  Flora-Park

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Nachdem es – wie berichtet – im Flora-Westfalica-Park im Juli zu einem schweren Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern gekommen war, ist eine 84-jährige Beteiligte am Mittwoch ihren Verletzungen erlegen. Der Unfall hatte sich nach Auskunft der Polizei am Sonntag, 24. Juli, gegen 18.15 Uhr unmittelbar vor dem Aqua-Tunnel in Höhe der Autobahn 2 ereignet. Dort war es zwischen der Seniorin und einem anderen Radfahrer zum Zusammenstoß gekommen, infolgedessen die Frau aus Rheda-Wiedenbrück stürzte. Mit schweren Verletzungen war sie in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort starb sie am Mittwoch, 9. August.

Blutprobe entnommen

Der 40-jährige Fahrradfahrer aus Rheda-Wiedenbrück war unverletzt geblieben. In seiner Atemluft hatte die Polizei während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch wahrgenommen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.