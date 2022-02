Rheda-Wiedenbrücks Schulhöfe werden klimaresilient

Wenig einladend: Viele Schulen mit ihren überwiegend asphaltierten Schulhöfen und oftmals nur geringem und wenig abwechslungsreichem Bestand an Grünflächen haben daher einen hohen Bedarf, ihre Gelände fit für den Klimawandel zu machen.

Rheda-Wiedenbrück (kvs) - Der Klimawandel ist nicht wegzudiskutieren. Die Zahl der sommerlichen Hitzetage nimmt zu, es gibt inzwischen länger anhaltende Trockenperioden, aber auch teils verheerende Starkregenereignisse. Nach aktuellen Prognosen werden diese Phänomene weiter zunehmen.

Fit machen für den Klimawandel

Viele Schulen mit ihren überwiegend asphaltierten Schulhöfen und oftmals nur geringem und wenig abwechslungsreichem Bestand an Grünflächen haben daher einen hohen Bedarf, ihre Gelände fit für den Klimawandel zu machen. Zugleich wird die Nutzung des Pausenhofs immer länger, digitaler und kopflastiger. Klimaresiliente Anlagen können, so sagen Fachleute, in diesem Zusammenhang einen doppelten Mehrwert bieten und sowohl das Mikro- als auch das Lernklima verbessern.

200.000 Euro im Jahr

Die Stadt Rheda-Wiedenbrück möchte hinsichtlich der Schulhöfe hin zu mehr Entsiegelung, Verschattung und Begrünung. Sie sollen zu kind- und jugendgerechteren Außenräumen werden und gleichzeitig den witterungsbedingten Herausforderungen trotzen können. Die Verwaltung hat unlängst dem Ausschuss für Grundstücke und Gebäude vorgeschlagen, dass ab 2024 für die folgenden fünf Haushaltsjahre jeweils 200.000 Euro für die Umgestaltung der Anlagen unter dem Gesichtspunkt der Klimaresilienz bereitgestellt werden. Die Politik stimmte dem zu.

Ideen ausgearbeitet

Im Zuge der Beratungen zur Umgestaltung des Pausenhofs am Einsteingymnasium in Rheda hatte die Verwaltung seinerzeit die Landschaftsplanerin Tanja Minardo aus Steinhagen damit beauftragt, auch die Außenbereiche der anderen Lernorte im Stadtgebiet zu betrachten. Mit Ausnahme der Moritz-Fontaine-Gesamtschule – dort sind die Anlagen auf dem Stand der Zeit – hat die Steinhagenerin Ideenskizzen ausgearbeitet, wobei diese im Wesentlichen aus einem halben Dutzend Elementen bestehen: Versickerungsmulde mit Bepflanzung, Rasen- und Wieseninseln, Baumhain beziehungsweise -reihe, Themengarten und Grünes Klassenzimmer. Eltern, Schüler, Lehrerschaft und andere sollen in die Ausgestaltung einbezogen werden.

Förderung ist ungewiss

Aktuell besteht die Möglichkeit, sich derlei Bausteine recht üppig mit Geld aus Düsseldorf mitfinanzieren zu lassen. Ob es allerdings in einigen Jahren dieses oder ein vergleichbares Förderprogramm gibt, ist schwer vorauszusagen. In jedem Fall aber möchten Politik und Verwaltung die Umsetzung der Maßnahmen an die Bereitstellung öffentlicher Mittel knüpfen.

Keine Berücksichtigung bei der Umgestaltung des Pausenhofs wird zunächst die sanierungsbedürftige Brüder-Grimm-Schule in Wiedenbrück finden – dort muss erst noch abgewartet werden, wie die weitere Entwicklung ist. Unterm Strich gehen die Fachleute im Rathaus davon aus, dass das Vorhaben mit Gesamtkosten von etwa einer Million Euro zu Buche schlagen wird.