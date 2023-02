Rheda-Wiedenbrück: „Kleine Königin“ erwacht zu neuem Leben

Alte Liebe rostet nicht: Christian Heine-Göttelmann, einst Pfarrer der Evangelischen Versöhnungskirchengemeinde Rheda-Wiedenbrück und jetzt Vorstand der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe in Düsseldorf, hat seiner ehemaligen beruflichen Wirkungsstätte ein wertvolles Instrumentarium vermittelt: Eine mobile Kleinorgel aus den 1950er-Jahren.

Orgel erhält einen Platz in der Rhedaer Stadtkirche

Das gute Stück stand bislang bei der Diakonie in Münster, war aber nicht mehr im Einsatz. Jetzt wird es mit finanziellen Mitteln unter anderem aus der Gemeindestiftung Via Nova in der Rietberger Orgelbauwerkstatt Speith aufwendig wieder instandgesetzt. Nach Fertigstellung der Restaurierungsarbeiten soll das Instrument in der Stadtkirche Rheda einen Standplatz erhalten.

Aus Gründen der Energieersparnis ist die Kirche derzeit geschlossen. Bei einem Festgottesdienst zur Wiedereröffnung nach der Winterpause soll das Instrument erstmalig zum Einsatz kommen und die Besucher mit seinem Klang erfreuen.

Wert des Instruments hat sich inzwischen verzehnfacht

Wenn die Orgel die „Königin der Instrumente“ ist – und als gelernter Orgelbauer hat Ralf Müller daran keinen Zweifel –, dann ist für den Rietberger das sogenannte Positiv die „kleine Königin der Instrumente“. Die Kleinorgel der Diakonie Münster ist ein derartiges Positiv. Das Instrument mit drei Registern befindet sich zurzeit noch in der Orgelbauwerkstatt Speith inmitten der Rietberger Altstadt. Das traditionsreiche Unternehmen wurde bereits vor 175 Jahren gegründet. Orgelbaumeister Ralf Müller, dessen Vater Günther die Firma im Jahr 1978 übernommen hatte, führt es jetzt zusammen mit zwei Beschäftigten in fünfter Generation.

Die ihm jetzt anvertraute Orgel ist mit 66 Jahren ebenso alt wie Müller selbst. „Ihre Anschaffungskosten Mitte der 1950er-Jahre mögen bei 12 000 Mark gelegen haben. Der heutige Wert dürfte etwa bei 60 000 Euro liegen und damit dem Zehnfachen des Ursprungspreises entsprechen“, schätzt Müller. Über seinen Hersteller gibt das Instrument nichts preis. Müller: „Es könnte sich aber um das Meisterstück eines Orgelbauers handeln.“

Fast jede Metallpfeife war verbeult

Dem Instrument ist es nach Einschätzung von Müller „in den letzten Jahren nicht gut gegangen“. „Die Orgel war in dem Zustand, in dem sie hier angekommen war, nicht mehr spielbar. Fast keine der insgesamt 168 Metallpfeifen mit einer Legierung aus Zinn-Blei war ohne Beulen. Und auch die acht Eichenholzpfeifen wiesen Risse auf und waren deswegen zu überarbeiten“, berichtet Müller. Jede Metallpfeife etwa wurde geöffnet, auf einer Rundstange in Form gebracht (Fachbegriff „rundiert“) und danach mit einem Lötgerät wieder verschlossen. Was folgte, waren die sogenannten Intonationsarbeiten. Nach Überarbeitung auch der Holzpfeifen und dem Neubezug des elektrisch betriebenen Blasebalgs mit einem Lammfell erfolgte die Nachregulierung der Spieltraktur. Müller: „Damit gemeint sind die Pfeifen und Tasten des Instruments.

Nach vier Monaten naht das Ende der Restaurierung

Bald vier Monate nach Anlieferung der Kleinorgel in der Rietberger Fachwerkstatt an der Straße „Im Sack“ ist nunmehr das Ende der Restaurierungsarbeiten abzusehen. Ralf Müller geht davon aus, dass die Orgel, die er für eine leichtere Beweglichkeit noch mit Rollen versehen hat, in Kürze wieder abgeholt werden kann.

Kantor Jan Weige von der Evangelischen Versöhnungskirchengemeinde Rheda-Wiedenbrück, der sich jüngst bei einem Besuch der Rietberger Orgelbauwerkstatt einen persönlichen Eindruck vom Fortgang der Restaurierung verschafft hat, freut sich bereits auf die ersten Gelegenheiten zum Bespielen der Orgel.

Das Positiv gilt als sogenanntes Continuo-Instrument für Chor und Orchester. Fachmann Ralf Müller aus Rietberg weiß: „Es wird gerne – etwa bei Oratorien – zur Chorbegleitung genutzt. Darüber hinaus kommt es vielfach in kleineren Kirchen und Kapellen zum Einsatz.“