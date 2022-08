Rhedaer Kammermusikreihe „Musica da camera“ startet

Von September bis April wird in der Orangerie ein Potpourri aus Kompositionen vom Barockzeitalter bis in die Moderne geboten.

Meisterwerke der Renaissance und des Frühbarock will das Trio Era mit Blockflöte, Posaune und Cimbalom im Dezember in der Orangerie am Schloss Rheda in der Reihe „Musica da camera“ darbieten.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Im Rahmen der

Kammermusik-Reihe „Musica da camera“

dürfen sich Liebhaber der klassischen Musik an acht Abenden auf nachhaltige Hörerlebnisse freuen. Dies kündigt die Flora-Westfalica-GmbH an. „Die musikalische Vielfalt der Ensembles und das spezielle Ambiente der fürstlichen Orangerie in Rheda machen die Konzertreihe ‚Musica da camera‘ zu etwas ganz Besonderem“, heißt es in der Mitteilung.

„Das neue Programm wird unser Publikum verzaubern“

Von September bis April wird demnach ein Potpourri aus Kompositionen vom Barockzeitalter bis in die Moderne geboten, dazu selten gespielte Komponistinnen und ungewohnte Instrumentalbesetzungen. „Das neue Programm wird unser Publikum verzaubern“, schwärmt Dr. Rüdiger Krüger, der langjährige künstlerische Leiter dieses Veranstaltungsformats. „‚Musica da camera‘ bewegt sich auch in diesem Jahr auf höchstem künstlerischem Niveau. Gleichzeitig bieten wir aber auch immer jüngeren Ensembles, die am Beginn ihrer Künstlerkarriere stehen, ein Podium“, erläutert er.

Zum Auftakt der Saison ist am Dienstag, 6. September, das Trio Orelon zu Gast in der Orangerie am Schloss Rheda. Das junge Klaviertrio zählt zu den herausragenden Talenten und widmet sich mit „Beethovens Töchter“ den Werken von Komponistinnen und Beethoven selbst, heißt es in der Ankündigung. Flöte, Klavier und Perkussionsinstrumente stehen beim Konzert des Trio in un fiato – „in einem Atem“ – am Donnerstag, 6. Oktober, im Mittelpunkt. Vom frühen Barock bis zur Gegenwart reicht das musikalische Spektrum. Das Trio Lilium verspricht für Donnerstag, 3. November, ein mitreißendes Konzert voller Feinsinn, Humor, Zärtlichkeit und Leidenschaft. „Unter dem Titel ‚Trios des femmes‘ sind Werke von Komponistinnen wie Germaine Tailleferre und Lili Boulanger zu hören, die der männerdominierten Musikszene der Vergangenheit die Stirn geboten haben“, informiert der Veranstalter.

Trio Era bestreitet Weihnachtskonzert

Zum Weihnachtskonzert wird am Donnerstag, 8. Dezember, das Trio Era erwartet. Mit Blockflöte, Posaune und Cembalo werden musikalische Meisterwerke der Renaissance und des Frühbarock zum Klingen gebracht. Das neue Jahr startet am Mittwoch, 11. Januar, mit einem außergewöhnlichen Duo, kündigt die Flora an. „Konstantin Reinfeld, einer der besten Mundharmonikaspieler weltweit, und der herausragende Pianist Benyamin Nuss bringen frischen Wind in die Klassik. Unbekümmert bewegen sie sich zwischen den Musikwelten – ein echtes Hörerlebnis“, heißt es.

Zwei hochkarätige Solisten als Duo vereint, werden für Donnerstag, 9. Februar, in der Kammermusikreihe in Aussicht gestellt bei dem Konzert mit der Geigerin Nurit Stark und dem Pianisten Cédric Pescia. Das Programm des Duos sei vom spannungsreichen Dialog zwischen klassisch-romantischen und selten gehörten oder zeitgenössischen Werken geprägt. „Baroque and Blue“ – die Formation rund um die erfolgreiche Flötistin Christiane Meininger –wird am Montag, 6. März, zu hören sein. „Klassik trifft Swing“ lautet das Motto des Abends. „In der Orangerie verbindet sich die Erfahrung eines klassisch ausgebildeten Teams mit dem Know-how bravouröser Jazzmusiker“, informiert der Veranstalter.

Saison klingt am 13. April aus

Die Saison klingt am Donnerstag, 13. April, mit dem Trompeter Reinhold Friedrich und der Pianistin Eriko Takezawa aus. „Hier treffen subtile Tongebung und sensible Musikalität auf leidenschaftliche Virtuosität“, heißt es in der Pressemitteilung. Abonnements (Achter-Abo: 144 Euro, Vierer-Abo: 80 Euro) und Einzelkarten (22 Euro) für „Musica da camera“ sind ab sofort bei der Flora Westfalica unter 05242/93010 sowie im Internet erhältlich. Flyer mit dem Programm liegen bei der Flora Westfalica, der Volkshochschule Reckenberg-Ems sowie in öffentlichen Gebäuden aus.