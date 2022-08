Rietberger Gildeschützen mit hohen Orden bedacht

Rietberg (ei) - Alfons Hökenschnieder hat sich am Sonntagnachmittag über eine besondere Auszeichnung gefreut: Im Rahmen der großen Parade der Rietberger Gildeschützen auf dem Festplatz An den Teichwiesen erhielt er den Hohen Bruderschaftsorden vom stellvertretenden Bezirksbundesmeister Stefan Wellerdiek (Clarholz-Heerde).

Der Vizechef des Bezirksverbands Wiedenbrück hatte überdies zwei weitere hochrangige Auszeichnungen im Gepäck. Dem Gilde-Vorsitzenden Stefan Kay und Vorstandsmitglied Michael Aufderstroth heftete er jeweils das Silberne Verdienstkreuz ans Revers.

Dem Verein seit Jahrzehnten treu

Alfons Hökenschnieder (67) ist seit 39 Jahren Mitglied der Gilde. Einen Großteil davon hat er als Offizier und Vorstandsmitglied ebenso aktiv wie vorbildlich Verantwortung übernommen. Vor mehr als 20 Jahren trat Hökenschnieder dem Offizierskorps bei. Über viele Jahre war er zudem als Platzmeister für die Pflege des Grüns und der Anlagen zuständig. Als Schirrmeister, und damit als Organisator und Ansprechpartner für die prächtigen Kutschen beim Schützenfest, ist er bis heute im Vorstand aktiv. 2006 erhielt er bereits den Verdienstorden, vier Jahre später den Großen Verdienstorden. Nach dem Silbernen Verdienstkreuz 2014 darf er sich nun über den Hohen Bruderschaftsorden freuen.

Beachtliche Karriere

Ebenfalls auf eine beachtliche Schützenkarriere blicken Stefan Kay (55) und Michael Aufderstroth (60) zurück. Der Gilde-Vorsitzende trat 1999 dem Verein bei. Schnell war klar, dass er nicht nur als Mitglied, sondern auch als Lenker und Denker seine Fußstapfen hinterlassen wird. Vor zehn Jahren übernahm Kay nach zuvor einigen Jahren als Beisitzer das Amt des zweiten Vorsitzenden, 2016 dann den Platz an der Spitze vom heutigen Ehrenvorsitzenden Gerry Reinkemeier. 2013/14 repräsentierte er die Gilde gemeinsam mit seiner Frau Petra als Königspaar.

Höhepunkt kommt 2024

Für seinen Einsatz erhielt Kay bereits den Verdienstorden (2012) und den Großen Verdienstorden (2016). Mit dem Bundesfest 2024 steht dann der bisherige Höhepunkt seiner Schützenlaufbahn auf der Agenda. Gemeinsam mit den sechs Rietberger Bruderschaften und der Stadt Rietberg wird die Gilde Gastgeberin für das wichtigste und größte Fest des Schützenbunds sein.

Leidenschaft fürs Schützenwesen

Michael Aufderstroth (60) ist seit 1996 Gildemitglied. Der selbstständige Steuerberater übernahm rasch den Posten des Sterbekassen-Beauftragten im Vorstand und führt dieses Amt bis heute aus. 2014 krönte er seine Leidenschaft für das Schützenwesen mit dem Königsschuss und regierte gemeinsam mit seiner Frau Gabriele. 2015 durfte er sich gar als Stadtkönig feiern lassen, mit dem Titel „König der Könige“ im selben Jahr machte er den Hattrick perfekt. 2008 (Verdienstorden) und 2015 (Großer Verdienstorden) wurde Aufderstroth erstmals für sein großartiges Engagement ausgezeichnet.

Rauschende Party

Wie vor der Pandemie-Pause auch, hatte das Sommerfest der St.-Hubertus-Gilde bereits am Samstag prunkvoll begonnen. Um 15.45 Uhr traten dazu die Grünröcke in der Rügenstraße an, um anschließend gemeinsam das Schützenhochamt in der Pfarrkirche zu feiern. Auf das erneute Antreten der Abordnung in der Rügenstraße zum Abholen des Königspaars André und Kirsten Nordmann folgte der Abmarsch zum Schützenplatz, der – und das wiederum anders als in den Vorjahren – nun zum Schauplatz des viel beachteten Großen Zapfenstreichs wurde. Der Abend endete mit einer rauschenden Party im Festzelt.

Warmer Empfang

Am Sonntag startete der zweite Festtag mit dem Antreten in der Rügenstraße und dem Abmarsch zum Festplatz, ehe um 12 Uhr das Aufrichten des Jungschützenvogels folgte sowie der Frühschoppen der Kompanien. Nach dem Antreten zum großen Umzug durch die Stadt standen der Empfang von Königspaar und Throngefolge sowie die Parade mit den zahlreichen Ehrungen an.