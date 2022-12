Rüde Gucci wartet in Lintel auf ein neues Zuhause 

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Gucci ist ein ungefähr einjähriger, lebensfroher Rüde, der auf der Suche nach einem neuen Zuhause ist. Der hübsche Kerl ist seinem Alter entsprechend aufgeschlossen, verspielt und munter – Kinder sollten in jedem Fall standfest sein, denn Gucci liebt es, zu spielen und zu toben und kann dabei auch mal etwas stürmisch werden, teilt der Pferdeschutzhof „Four Seasons“ am Heideweg in Lintel mit, der das Tier vermittelt.

Die Grundübungen sitzen, der Feinschliff muss noch erfolgen

Der kastrierte Rüde muss demnach das Hunde-Ein-mal-Eins noch weiter üben, hat aber schon einiges gelernt. „Sitz, Platz und an der Leine laufen funktionieren schon ganz gut, jetzt gilt es die Erziehung zu festigen. Deshalb sucht Gucci aktive Menschen, die bereit sind, weiter mit ihm zu üben“, heißt es in der Pressemitteilung. Gucci sei weitestgehend mit Artgenossen verträglich, wobei er Rüden nicht so gerne möge.

Mehr Informationen hat der Pferdeschutzhof „Four Seasons“

Interessenten können sich mit dem Pferdeschutzhof „Four Seasons“ am Heideweg in Lintel unter 05242/377604 in Verbindung setzen.