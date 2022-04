Rüde Pexton mag Menschen und andere Tiere

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Pexton hat bisher leider noch nicht die richtigen Menschen gefunden und ist deswegen noch einmal unser „Tier der Woche“. Der Rüde ist etwa acht Monate alt und ein lieber Kerl, der für jeden Spaß zu haben ist. Neugierig und fröhlich erkundet er die Welt und freut sich sowohl über Menschen als auch über andere Tiere. Pexton sucht aktive Menschen, die mit ihm das Hunde-Einmaleins üben und gern viel Zeit mit ihm verbringen. Der Rüde wird ausgewachsen etwa 50 bis 55 Zentimeter groß sein und ist bereits geimpft sowie gechipt – und also mehr als bereit für sein neues Für-Immer-Zuhause. Das Team des Pferdeschutzhofs „Four Seasons“ am Heideweg in Lintel, 05242/377604, beantwortet gern weitere Fragen zu Pexton.