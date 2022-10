Sanierte Anlage an Sportler in Wiedenbrück übergeben

Im Rahmen der Sanierung der Sportanlage am Burgweg in Wiedenbrück sind Kampfbahn und Multifunktionsfeld fertiggestellt.

Vertreter der Schulen, Sportvereine, der beteiligten Organisationen und Bürgermeister Theo Mettenborg übergaben Kampfbahn und Multifunktionsfeld auf der Wiedenbrücker „Burg“ zurück an die Sportler

Rheda-Wiedenbrück (gl) - 3000 bis 5000 Kinder, Läufer, Leichtathleten, Fußballer und Rugbyspieler pro Woche haben jetzt wieder Platz für ihren Sport. Mit der Kampfbahn und dem Multifunktionsfeld gaben Vertreter aller beteiligten Schulen, Sportvereine und Organisationen zusammen mit Bürgermeister Theo Mettenborg und den Fachplanern die ersten beiden sanierten Bauabschnitte der Sportanlage am Burgweg in Wiedenbrück wieder frei. „Das war eine tolle Teamleistung“, lobte der Bürgermeister das enge Zusammenwirken von Fachverwaltung, Bauunternehmen und Planern sowie den Schulen und Vereinen, denen er für die gute Mitwirkung dankte.

Bürgermeister lobt Teamleistung

„Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Wir haben eine 1-A-Sportanlage, die gut für die Zukunft aufgestellt ist,“ konnte Mettenborg mit Zustimmung aller Nutzer feststellen. Pünktlich vor dem ersten Spieltag der Rugbymannschaften am heutigen Samstag konnte die Anlage an die Sportler übergeben werden. Dabei ist die 1976 gebaute Anlage grundlegend saniert und auf einen zeitgemäßen Stand gebracht worden. So sind mehr Trainingsflächen und -zeiten verfügbar, ebenso ist das Areal für überregionale Wettkämpfe optimiert worden.

Nachdem im Juni 2021 mit dem ersten Spatenstich die Erneuerung der meistgenutzten Außensportanlage in Rheda-Wiedenbrück gestartet war, wurden im laufenden Betrieb zunächst die „Kampfbahn“ mit Natur-Rasenplatz, Laufbahn, Kugelstoßanlage, Wurf- und Sprunganlagen sowie Teilen der Pflasterflächen erneuert. Im Anschluss wurde aus dem benachbarten bisherigen Rasenplatz ein vergrößerter Multifunktions-Kunstrasenplatz. Dieser kann nun auch im Winter intensiv von mehreren Fußballmannschaften und den Rugbyspielern des Landesleistungsstützpunktes genutzt werden.

Letzte Ausbaustufe folgt im Sommer

Es wurde auch gleich die neue Flutlichtanlage eingeweiht, die eine Nutzung des Multifunktions-Kunstrasenplatz bei Dämmerung oder Dunkelheit ermöglicht. Flutlicht scheint außerdem auf die Laufbahnen, so dass die Läufer ebenfalls am Abend trainieren können. Für beide Plätze investierte die Stadt nach eigener Auskunft jeweils knapp 1,5 Millionen Euro. Den ersten Abschnitt fördert das Land NRW mit 750 000 Euro. Als letzte Ausbaustufe soll der alte Kunstrasenplatz in den nächsten Sommerferien saniert werden.