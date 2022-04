Sanierung des Wiedenbrücker Sportzentrums Burg im Blick

Vertreter von Vereinen und Politik haben sich am Sportzentrum Burg getroffen und über dessen Sanierung gesprochen.

Zusammen mit Abordnungen der verschiedenen Vereine von Fußball über Rugby und Leichtathletik bis hin zur LG Burg und mit Bürgermeister Theo Mettenborg sah er sich der CDU-Landtagsabgeordnete André Kuper die Außensportanlage des Sportzentrums Burg in Wiedenbrück an.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Über die Sanierung und weitere Planungen zur Modernisierung des Sportzentrums „Burg“ in Wiedenbrück hat sich der CDU-Landtagsabgeordnete André Kuper vor Ort informiert. Er suchte dabei auch das Gespräch mit den dort ansässigen Vereinen. Mit Bürgermeister Theo Mettenborg sprach er über Förderfragen und die aktuelle Lage des mehrere Bauabschnitte umfassenden Projekts.

Außensportanlage für Schul-, Vereins- und Leistungssport von Bedeutung

Thomas Becher, Leiter des Immobilienmanagements, und Guido Kölling aus dem Sportamt der Rheda-Wiedenbrücker Stadtverwaltung, führten über die Außensportanlage. Kölling erklärte dem Besuch, dass es sich um die höchst frequentierte Sportanlage in Rheda-Wiedenbrück handle, die von herausragender Bedeutung für den Schul- und Vereinssport sowie auch für den Leistungssport sei. In Hochphasen nutzen demnach wöchentlich bis zu 3500 große und kleine Sportler die Möglichkeiten.

Aktuell wird die komplette Anlage, die in den 1980er-Jahren errichtet wurde, in drei Bauabschnitten Schritt für Schritt saniert. Das Stadionspielfeld mit neuer Tartanbahn ist fast fertiggestellt. Als nächstes steht das Mehrzweckspielfeld an. Die Beleuchtung wird energieeffizienter und das Spielfeld für internationale Turniere der Rugby-Mannschaften vergrößert. Für 2023 ist die Erneuerung des Kunstrasenfelds geplant. Rund drei Millionen Euro betragen die Gesamtkosten für die Sanierung der drei Felder und ihrer Nebenanlagen. Weitere 3,8 Millionen soll der Umbau von Sanitäranlagen, Umkleiden, Geräteraum und Versammlungsraum kosten.

Stadt will erneut Fördergelder für Umkleidebereich beantragen

Theo Mettenborg versprach den Sportlern, dass er und sein Team an einer optimalen Lösung auch für den Umkleidebereich arbeiten. Wegen der aktuellen Lage werde sich die Verwirklichung der Anlage auf jeden Fall um ein Jahr verschieben. „Das werden wir nutzen, um erneut Förderanträge zu stellen.“ Die Landesregierung habe großes Interesse, den Breitensport weiter zu unterstützen. Deshalb sei der erste Bauabschnitt gefördert worden. „Gerade die Rugbyabteilung hat Bekanntheit weit über den Kreis Gütersloh hinaus und betreibt als Leistungsstützpunkt Westfalen wertvolle Nachwuchsförderung und breite Werbung für ihre spezielle Sportart“, sagte Kuper.

Viele Antragsteller bewerben sich um Zuwendungen

Hier sei „eine Anlage, die in dieser Form ihresgleichen sucht“ entstanden, lobte er das Areal. Er machte aber auch deutlich, dass sich sehr viele Antragsteller um die Sportfördermittel des Landes bewerben. Er motivierte Kommune und Vereine, insbesondere mit Blick auf den Ausbau der Umkleiden am Burggelände, einen informativen und detaillierten neuen Förderantrag einzureichen. Er werde sich dafür stark machen, dass dieser in Düsseldorf im zuständigen Ministerium Beachtung finde.

Vereine setzen sich für Flüchtlinge ein

Bürgermeister Mettenborg dankte auch den städtischen Mitarbeitern und den unterstützenden Vereinen für ihr Mitwirken in der aktuellen Krise. Die benachbarte Burgturnhalle hatten sie in kürzester Zeit als Notunterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine fit gemacht. Dort können im Notfall rund 320 Menschen aufgenommen werden. Die Sportvereinsvorstände zeigten sich kooperativ und versprachen auch sofort Hilfe, wenn es darum gehe die Kinder aus der Ukraine sportlich mit einzubinden. „Das ist ein sehr löbliches Beispiel dafür, dass wir hier in der Region die Flüchtlinge herzlich aufnehmen. Sie alle haben Schreckliches erlebt und brauchen unseren Zuspruch“, kommentierte Kuper.