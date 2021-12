Sat 1 zeigt Reportage zum System Tönnies

Ausbeutung und Mietwucher seien in der heimischen Fleischindustrie nach wie vor an der Tagesordnung, heißt es in dem TV-Beitrag.

Rheda-Wiedenbrück (kvs) - Am Tag nach der Ausstrahlung seiner TV-Dokumentation gibt sich Sat 1 zufrieden. „Gute Zahlen. 1,72 Millionen Menschen (Nettoreichweite) schauten gestern in die Reportage #SAT1investigativ über das System des Fleischriesen #Toennies“, twitterte der Sender, der zumindest unter aufmerksamkeitsökonomischen Gesichtspunkten etwas richtig gemacht hatte.

Für Doku Programm kurzfristig umgeworfen

Kurzfristig war das Programm umgeworfen worden, um Rechtsanwälten jede Möglichkeit zu nehmen, die Ausstrahlung der Doku noch auf den letzten Metern zu verhindern – dieser Eindruck war geweckt worden. Der Film, der eigenen Angaben zufolge hinter die Fassade des Fleischriesen Tönnies blickt, „dessen Chef sich einst als Boss des FC Schalke 04 gerne volksnah inszenierte, sollte niemand sehen“, heißt es vonseiten des Senders. Wie das Unternehmen mit Kritik und Journalisten umgehe, habe die Reaktion auf eine simple Anfrage während der Dreharbeiten gezeigt: „Unsere Reporter wollten die genaue Zahl der Arbeiter erfragen, die bei Tönnies zu Mindestlohnbedingungen beschäftigt sind. Statt einer Antwort landete eine Unterlassung auf dem Schreibtisch.“

Um es vorwegzunehmen: Das Unternehmen Tönnies hat schon vor der Ausstrahlung am Dienstagabend angekündigt, sich gegen dort womöglich getätigte Falschaussagen zur Wehr zu setzen. „Vieles im Film ist äußert schlecht recherchiert. Insgesamt nimmt es der Sender offenbar nicht so ganz genau mit der Wahrheit. Das zeigt allein die Behauptung einer angeblichen Unterlassungserklärung unsererseits im Vorfeld. Diese hat es schlichtweg nicht gegeben“, sagt Sprecher Fabian Reinkemeier.

Ausbeutung und Mietwucher kritisiert

Ausbeutung und Mietwucher seien in der heimischen Fleischindustrie nach wie vor an der Tagesordnung, heißt es in dem Beitrag. Mitarbeiterinnen sollen einem Gesprächspartner zufolge – offenbar ein Vertreter des Sicherheitsdiensts – im Parkhaus am Standort Rheda der Prostitution nachgehen. Und das alles, obwohl Clemens Tönnies kurz nach dem Corona-Unfall vom vergangenen Jahr persönlich erklärt hatte, sich an der Spitze einer Bewegung zu setzen und die gesamte Branche revolutionieren zu wollen. Man habe ein großes Schwungrad in Bewegung gesetzt, sei jedoch noch nicht am Ende der Transformation, sagt Tönnies-Unternehmenssprecher Fabian Reinkemeier. „Aber wir haben bereits riesige Sprünge gemacht und werden diesen Weg unbeirrt weitergehen.“ Dabei wolle man sich auch nicht von „reißerischen und tendenziösen Berichterstattungen“ aus der Bahn werfen lassen.

Passanten in der zum Teil tiefverschneiten Fußgängerzone von Gütersloh bekommen in dem Beitrag Gelegenheit, ihre Sicht auf das Unternehmen darzulegen. Mehrfach wird das Kantinenvideo aus dem Frühjahr 2020 eingeblendet. Inge Bultschnieder (IG Werkverträge) berichtet von ihren Anfängen als Aktivistin. Ehemalige Beschäftigte eines Dienstleisters sprechen über die Arbeitsbedingungen bei Tönnies vor Abschaffung der Werkverträge. Dann schleust das Team eine Journalistin aus Bulgarien namens Milena in den Betrieb ein, die über Vermittlung eines Dienstleisters bei Tönnies am Band stehen soll. Mit der Abschaffung der Werkverträge habe sich die Situation nicht verbessert, heißt es. Zwar hätten Angestellte einen deutschen Vertrag mit einem besseren Gehalt bekommen. Doch das Geld habe sich Tönnies über eine deutliche Mieterhöhung direkt wieder zurückgeholt. Denn Tönnies ist nicht nur Arbeitgeber, sondern auch Vermieter.

Anschuldigungen und Vorwürfe häufig anonym

Das grundlegende Problem bei der Reportage: Anschuldigungen und Vorwürfe sind häufig anonym oder werden nicht belegt, anderes wird vermutet. Immer wieder stehen Menschen mit Schutzmasken im Gesicht vor der Kamera oder werden gänzlich unkenntlich gemacht, obendrein zitiert man nach Gedächtnisprotokoll. Zuletzt ist kaum nachzuvollziehen, wann Aufnahmen entstanden sind, wohingegen andere offenkundig schon im Archiv Staub angesetzt hatten. „Den Anspruch ‚Inside Tönnies‘ kann Sat 1 jedenfalls nur selten einlösen“, schreibt dazu etwa der Focus.

„Das schießt echt den Vogel ab“, empört sich Unternehmenssprecher Fabian Reinkemeier. Selbstverständlich bediene sich Tönnies stellenweise der Expertise von ehemaligen Dienstleistern, vor allem bei der Rekrutierung von Beschäftigten. „Und zwar so lange, bis unsere eigenen Strukturen stehen, die wir aufbauen.“ Die Geschichte mit der Prostitution entbehre ebenso jeder Grundlage wie jene von verschimmelten Wohnungen. Inzwischen sei ein zweistelliger Millionenbetrag in die Instandsetzung von Unterkünften für mehr als 4000 Beschäftigte investiert worden.

„Recherche von Anfang an einseitig ausgerichtet“

„Die Recherche für die Sendung war von Anfang an einseitig ausgerichtet, um gegen das Unternehmen und Clemens Tönnies zu skandalisieren“, sagt Reinkemeier. Die verantwortliche Redakteurin habe nach Informationen der Firma potenziellen Gesprächspartnern Geldzahlungen angeboten, wenn sie vor der Kamera Negatives berichten würden.