Saubermänner für Straßenmeisterei Wiedenbrück unterwegs

Rheda-Wiedenbrück (eph) - In ihren Jacken und Hosen in der Signalfarbe Orange sind sie für herannahende Autofahrer schon von Weitem auszumachen: Die Männer der Straßenreinigung, die jetzt zum jährlichen Frühjahrsputz angetreten sind und im Auftrag von Straßen NRW die Ränder der Land- und Bundesstraßen vom Müll und Unrat der vergangenen Monate befreien. Allein im Bereich der Straßenmeisterei Wiedenbrück, sie ist zuständig für das Wegenetz im Südkreis Gütersloh und angrenzenden Teilen des Kreises Lippe, sind 300 Straßen-Kilometer und 260 Kilometer Geh- und Radwege zu reinigen. Dass dies nicht nur aus Gründen der Optik geschieht, macht Andreas Deppe deutlich. Der Betriebsdienstleiter der Straßenmeisterei Wiedenbrück an der Bielefelder Straße in Lintel erklärt: „Es geht auch – Stichwort Hygiene – darum, die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest durch weggeworfene Lebensmittel zu verhindern.“

Abfall kann gefährlich werden

Im Übrigen, so Deppe, stellten Abfälle und Müllablagerungen entlang der Strecken auch ein Sicherheitsrisiko dar. Sie könnten durch Wind oder bei Mäharbeiten hochgeschleudert werden und damit Verkehrsteilnehmer und Betriebsdienstpersonal gefährden oder deren Fahrzeuge beziehungsweise Geräte beschädigen. Was sind das für Menschen, die bei Wind und Wetter den Müll ihrer Mitbürger einsammeln und sich dabei zudem einer erheblichen Gefahr für Leib und Leben aussetzen? Es sind Männer wie Tirla Alin, Tinca Ioncut oder Codran Adrian. Alle drei sind Familienväter aus Rumänien. Für die Dauer ihres mehrmonatigen Arbeitseinsatzes in Deutschland haben sie ihre Frauen und Kinder in ihrem Heimatland zurückgelassen.

Eine Anstellung haben sie in Deutschland bei der Firma „Eqqo Mitte“ gefunden. Das Unternehmen ist ein Entsorgungsbetrieb, reinigt deutschlandweit jedes Jahr bis zu 30 000 Straßenkilometer, wie Vorarbeiter Zeqiraj Selman, zuständig für 20 Arbeiterkolonnen, berichtet. Bei einer Ausschreibung für das Netz der Straßenmeisterei ist das im hessischen Wolfhagen ansässige Unternehmen zum Zuge gekommen. Für ihre Arbeit, die morgens um 7 Uhr beginnt und am Nachmittag um 16.30 Uhr endet, erhalten Alin, Ioncut und Adrian den Mindestlohn. Die Kosten für die Unterkunft in einer nahe gelegenen Ferienwohnung trägt ihr Arbeitgeber.

Müllentsorgung kostet 6,6 Millionen Euro im Jahr

Die Arbeit sei gut, die Unterkunft sogar sehr gut, sagt Tinca Ioncut, der ein wenig Englisch spricht. Ob er die Deutschen angesichts des fast vollen blauen Müllsacks für ein eher schmutziges Volk hält? Ioncut lächelt: „A little – ein bisschen“, sagt er, derweil sein Vorarbeiter auf erhebliche regionale Unterschiede aufmerksam macht. „Hier geht es noch mit dem Müll“, sagt Selman am Rand der Beckumer Straße in Batenhorst. „Wir waren vor Kurzem in Aachen, dort konnte man den Müll mit der Schüppe aufsammeln.“ Mit einer beinlangen Greifzange in der einen Hand und einem blauen Müllsack in der anderen gehen die Straßenreiniger Bankette, Böschungen, Mittel- und Trennstreifen, aber auch freizuhaltende Sichtfelder, Parkplätze und Rückhaltebecken zu Fuß ab. Ist der Sack voll, wandert er auf die Ladefläche eines Begleitfahrzeugs. Am Ende des Tages wird der Müll fachgerecht entsorgt. Dies gilt auch und in besonderem Maße für Problemabfälle wie Batterien oder Behältnisse mit unbekanntem, aber mutmaßlich umweltgefährdendem Inhalt. In aller Regel kommen die angeheuerten Reinigungskräfte einmal im Jahr zum Großreinemachen nach der Winterzeit zum Einsatz. „An wichtigen Stellen, zum Beispiel in touristischer Hinsicht, erfolgt die Reinigung auch öfters“, berichtet Andreas Deppe. Ebenso würden Stellen, die extrem und häufig von Verkehrsteilnehmern vermüllt werden, mehrfach im Jahr gesäubert. Derart gepflegte und vom Unrat befreite Straßenränder gibt es nicht zum Nulltarif. Rund 6,6 Millionen Euro muss Straßen NRW im Jahr für das Entsorgen von illegalem Müll aufwenden. Andreas Deppe: „Das sind Steuergelder, die woanders fehlen. Und dabei verfügen wir nicht über die Möglichkeit, die Entsorgung der Abfälle durch Gebühren zu refinanzieren.“