Schießstand-Sanierung in Rheda ein Volltreffer

Mit dem Durchtrennen des roten Absperrbands wurde der runderneuerte Schießstand der Stadtschützen Rheda feierlich in Betrieb genommen: (v.l.) Bürgermeister Theo Mettenborg, Wolfgang Wannhof (Vorsitzender des Schützenkreises Gütersloh), Schießoffizier Burkhard Specht, Ehrenvorsitzender und Hauptsponsor Clemens Tönnies, Schießoffizier Thorsten Bocks und zweiter Vorsitzender Alexander Himmelspach.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Eine treffsichere Entscheidung war der Beschluss der Rhedaer Stadtschützen, ihren Schießstand zu sanieren. Seit Kurzem präsentiert sich die Anlage im Vereinsheim am Werl kernsaniert und mit neuer, digitaler Technik ausgestattet. Kurz vor Karneval wurde der umgestaltete Schießstand in Betrieb genommen. Nach den Grußworten von Bürgermeister Theo Mettenborg und von Wolfgang Wannhof, dem Vorsitzenden des Schützenkreises Gütersloh, durchtrennte der Stadtschützen-Ehrenvorsitzende und Hauptsponsor Clemens Tönnies das symbolische rote Band und gab den ersten Schuss ab.

Digitale Schießtechnik installiert

Der komplett kernsanierte Schießstand besticht durch sein modernes Erscheinungsbild. Es wurden eine neue Decke und ein neuer Fußboden eingebaut, eine zeitgemäße Beleuchtung installiert, die Wände gespachtelt und gestrichen sowie neue Möbel aufgestellt. Zuletzt bauten die Stadtschützen die digitale Schießtechnik ein.

Das Schießen bereite mit dem System viel Freude, berichtete zweiter Vorsitzende Alexander Himmelspach. So muss nicht mehr, wie es noch bei der alten Anlage der Fall gewesen war, nach jedem Schuss eine Schusskarte an einer Seilbahn herangefahren werden, um die Punktzahl abzulesen und die Karte weiterzuschieben. Die neue Technik liefert über Displays ein direktes, digitales Ergebnis. Dieses können auch die Zuschauer auf einem eigens installierten Bildschirm im Vorraum ablesen. Wie bislang kann in Rheda mit Luftgewehr und Pistole geschossen werden.

Alexander Himmelspach hob hervor, dass der Schießstand ein Ort sei, „an dem wir sicher und verantwortungsvoll mit Schusswaffen umgehen und Menschen ihre Fähigkeiten im Schießsport auf ein neues Level bringen können“. Himmelspach bedankte sich bei allen, die bei der Realisierung des Projekts mitgewirkt hatten. In den Fokus rückte er die ehrenamtlichen Helfer des Vereins, die sich in der zweimonatigen Bauzeit unermüdlich eingebracht hätten. Die gesamten Umbaumaßnahmen wurden in Eigenregie durchgeführt. Sein Dank galt ebenfalls Michael Bröskamp, der alle Materialien für die Malerarbeiten unentgeltlich zur Verfügung gestellt hatte. Dennoch verursachte der Umbau enorme weitere Kosten. Alleine die Ausgaben für das benötigte Material lagen bei 45 000 Euro.

Dank der Schützen gilt Hauptsponsor Clemens Tönnies

Der besondere Dank des zweiten Vorsitzenden ging daher auch an Clemens Tönnies, der sich mit einer Spende von 35 000 Euro daran beteiligte. Der Hauptsponsor und langjährige Schützenchef sagte, es sei ihm eine Freude, dass der Schießstand von bis zu 100 Aktiven regelmäßig genutzt werde und die Jugendabteilung mit weiteren rund 80 Mitgliedern besonders stark sei. Dass der Schießstand am Werl aber zuletzt ziemlich in die Jahre gekommen sei, habe ihn aber immer wieder gewurmt, berichtete Tönnies. Deshalb freue er sich, dass die Anlage jetzt durch das gemeinsame Engagement auf den neuesten Stand gebracht worden sei, sagte Tönnies.