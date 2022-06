Schildkröte Sammy aus Tümpel in Wiedenbrück gerettet

Jahrelang hatte Schildkröte Sammy einen vollgelaufenen Keller in einer Baulücke in Wiedenbrück bewohnt. Jetzt ist er umgezogen.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - „Natürlich halte ich mein Versprechen.“ Bürgermeister Theo Mettenborg ist in den vergangenen Tagen auffallend häufig auf dem brachliegenden Grundstück am Gänsemarkt 5 in Wiedenbrück gesehen worden. Und nicht nur er, auch der Bauherr der künftigen Wohnhäuser, Theodor Meiwes, Moritz Splietker vom gleichnamigen Architekturbüro sowie Ina Schweikardt (“Four Seasons“) trafen sich dort. Ihr gemeinsames Ziel: die Rettung von Schmuckschildkröte Sammy.

Sammy soll sich schon seit 2016 so richtig heimisch fühlen auf dem Grundstück. Vor sechs Jahren war das scheue Panzertier erstmals von Anwohnern gesichtet worden. Als es dann 2018 hieß, eine Bebauung wird realisiert, machten sich die Kinder aus der Nachbarschaft Sorgen um das kleine Lebewesen, gaben ihm seinen Namen nach der Titelfigur eines Kinderbuchs und appellierten an das Stadtoberhaupt, Sammy zu retten. Mettenborg versprach: „Ich kümmere mich um eine Umsiedlung der Schuldkröte.“

Ist die Schildkröte überhaupt noch da?

Nachdem in der Folge die Pläne eines früheren Investors nicht zum Tragen kamen, hatte Sammy, aus seiner Sicht, ein nahezu paradiesisches, weil trotz der Lage inmitten der Stadt, ruhiges und ungestörtes Leben. Ab und zu beobachteten Passanten, wie sich der Fremdling in der historischen Altstadt neben dem Tümpel, entstanden aus einem ausgeschachteten Kellerloch, sonnte. Im Winter, naturgemäß, war Sammy stets abgetaucht. Und so manches Mal kam die Frage auf: „Ist die Schildkröte überhaupt noch da?“

Wenig geselliger Typ

Ist sie, sagten Anwohner und verwiesen auf morgendliche Sichtungen in den vergangenen sonnigen Tagen. Der Startschuss für die Rettung war damit gegeben. „Doch das ist gar nicht so einfach“, räumt der Bürgermeister ein. Denn bisher siegte bei Sammy keineswegs die Neugier über das plötzliche Auftauchen so vieler Menschen in seinem Revier. Im Schlamm abgetaucht war Sammy auch, als die Feuerwehr begonnen hatte, das Wasser aus dem wenig ansehnlichen Tümpel abzupumpen.

Entenfamilie hält die Stellung

Jetzt aber hatte das Katz-und-Maus-Spiel ein Ende. Die Schildkröte wurde eingefangen und zu „Four Seasons“ gebracht. Die brütenden Enten, die sich ebenfalls auf der Brache heimisch fühlen, sind weiter auf dem Grundstück. Theodor Meiwes wird erst nach dem Sommer mit dem Neubau beginnen.