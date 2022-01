Schüler aus Rheda-Wiedenbrück bei Skiunfall verletzt

Ein Schüler aus dem Kreis Gütersloh ist in den österreichischen Alpen verunglückt. Er musste mit einem Tau geborgen werden.

Ein Schüler aus dem Kreis Gütersloh ist in den österreichischen Alpen verunglückt. Er musste geborgen werden. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut

Rheda-Wiedenbrück/Kaltenbach (gl) - Die Nachricht von einem deutschen Schüler, der bei einem Skiunfall im Tiroler Zillertal sechs Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden war, klang am Freitag zunächst besorgniserregend, zumal der 18-Jährige aus Rheda-Wiedenbrück stammt und dort das Ratsgymnasium besucht. Auf Nachfrage dieser Zeitung gab die Schule Entwarnung.

Tatsächlich war der Teenager von der Piste abgekommen, in einem Bachbett liegengeblieben und mit einem Hubschrauber in eine Klinik in Innsbruck geflogen worden, trug außer einem gebrochenen Bein jedoch keine weiteren gravierenden Blessuren davon.

Es gehe ihm soweit gut, heißt es. Während die etwa 40-köpfige Gruppe an diesem Wochenende heimreist, werde der 18-Jährige noch einige Tage im Krankenhaus bleiben müssen.