Schwerer Unfall auf A2-Abfahrt Rheda-Wiedenbrück

Hoher Sachschaden ist nach einem Unfall an Anschlussstelle Rheda-Wiedenbrück entstanden. Ein Beteiligter wurde schwer verletzt.

Rheda-Wiedenbrück (ei) - Im Bereich der Abfahrt Rheda-Wiedenbrück ist es am frühen Sonntagabend zu einer Kollision beim Spurwechsel gekommen. Ein 25-Jähriger aus Nienburg/Weser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die Unfallfahrzeuge.

Nur leicht verletzt

Nach Angaben des Bielefelder Polizei-Pressesprechers Michael Kötter wollte ein 56-Jähriger aus Porta Westfalica mit seiner 53-jährigen Beifahrerin gegen 18.10 Uhr mit einem 5er-BMW von der mittleren auf die linke Spur wechseln. Dort war bereits ein Passat unterwegs, an dessen Steuer ein 47-jähriger Bielefelder saß, neben ihm eine Begleiterin (40). Es kam zum Zusammenstoß. Diese Beteiligten wurden - wenn überhaupt - nur leicht verletzt.

Der Fahrer eines 7er-BMW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in die Unfallfahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er schwer verletzt. Nach dem Notruf entsandte die Kreisleitstelle der Feuerwehr in Warendorf das Notarzteinsatzfahrzeug aus Oelde sowie fünf Rettungswagen an die Unfallstelle. Da zunächst gemeldet worden war, dass jemand eingeklemmt sei, wurde auch der Löschzug Oelde alarmiert.

80.000 Euro Sachschaden

Beim Eintreffen der ersten Kräfte hatten die Beteiligten ihre Autos bereits verlassen. Sie wurden zunächst notärztlich untersucht und später in Krankenhäuser eingeliefert. Nach einer kurzen Vollsperrung durch die Autobahnpolizei wurde in weiteren Verlauf der rechte Fahrstreifen wieder freigegeben.

Der Verkehr staute sich auf einer Länge von bis zu zwei Kilometern. Nach rund 90 Minuten war die Fahrbahn geräumt, der Verkehr konnte wieder ungehindert fließen. Der Schaden wird auf insgesamt rund 80.000 Euro geschätzt.