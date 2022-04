Schwerer Verkehrsunfall mit Todesfolge: A2 gesperrt

Rheda-Wiedenbrück (ei) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A2 zwischen Herzebrock-Clarholz und Rheda-Wiedenbrück ist am Donnerstagmorgen gegen 1.30 Uhr eine 55-Jährige Mitfahrerin eines im Kreis Herford zugelassenen Renault Clio verstorben. Der 26-Jährige Fahrer und die 61-Jährige Beifahrerin wurden lebensgefährlich verletzt, der Mann musste mit dem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik nach Münster geflogen werden. Die Schwerstverletzte wurde in das St.-Elisabeth-Hospital in Gütersloh eingeliefert.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei kollidierten ein Audi A5 Sportback und ein Renault Clio auf der mittleren Fahrspur. Der Renault geriet daraufhin auf die rechte Fahrspur, touchierte einen Lkw und blieb schließlich auf dem Dach im Grünstreifen neben der Fahrbahn liegen.

40 Einsatzkräfte vor Ort

Der Bielefelder wurde bei dem Unfall leicht verletzt, er wurde ins Krankenhaus nach Rheda-Wiedenbrück gebracht. Die Lkw-Fahrerin blieb unverletzt. Nach den ersten Notrufen wurden jeweils zwei Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug aus Oelde und Rheda-Wiedenbrück an die Unfallstelle entsandt, ferner die Feuerwehr mit rund 40 Einsatzkräften auf die Schnellstraße geschickt.

„Wir sind zu einem Verkehrsunfall mit mehreren eingeklemmten Personen alarmiert worden. Als wir hier eintrafen, waren die drei Personen aus dem Clio außerhalb des Fahrzeuges, berichtete Brandamtmann Torsten Gentzsch als Feuerwehr-Einsatzleiter. Der Rettungsdienst wurde unterstützt, ferner die Polizei bei Absperrmaßnahmen.

Zur Erforschung der Unfallursache sicherten speziell geschulte Beamte des Polizeipräsidiums Bielefeld die Unfallspuren. Durch die Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde zudem ein Sachverständiger hinzugezogen. Im Laufe der Unfallrekonstruktion wurde ein zweiter Sachverständiger alarmiert. Zwei Notfallseelsorger kümmerten sich um die Angehörigen der Insassen des Clio.

A2 bis 11.15 Uhr voll gesperrt

Die Richtungsfahrbahn Hannover war für die Unfallaufnahme und die anschließende Fahrbahnreinigung bis 11.15 Uhr voll gesperrt, der Verkehr staute sich auf mehreren Kilometern.