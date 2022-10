Senioren in Wiedenbrück auf dem Pedelec unterwegs

Rheda-Wiedenbrück (lali) - Pedelecs sind von den Straßen im Kreis Gütersloh nicht mehr wegzudenken. Besonders bei Senioren finden die elektrischen Fahrräder großen Anklang – schließlich ermöglichen sie auch noch im fortgeschrittenen Alter Mobilität. Doch sicheres Fahren darauf will gelernt sein.

Tipps und Tricks zum korrekten Gebrauch von Pedelecs vermittelt

Deshalb haben Polizeidirektor Holger Meier und Hauptkommissar Alexander Hüske als Vertreter der Kreispolizeibehörde jetzt ein umfassendes Training auf dem Kirchplatz der St.-Aegidius-Kirche in Wiedenbrück organisiert. Der Kursus, für den eine Gebühr von fünf Euro erhoben wurde, beinhaltete sowohl einen theoretischen als auch einen praktischen Teil. Zu Anfang wurden die Fragen der Teilnehmer geklärt sowie Tipps und Tricks zum korrekten Gebrauch von Pedelecs vermittelt. Dr. Sybille E. Schneiders, Leiterin des Fachbereichs Politik, Gesellschaft, Umwelt und Kultur an der Volkshochschule (VHS) Reckenberg-Ems, verteilte die Teilnahmebestätigungen – dann wurde es ernst.

Die Senioren rüsteten sich mit Fahrradhelmen aus, schwangen sich auf ihre E-Bikes und wagten sich in den Parcours. „Unser Training soll das Selbstvertrauen stärken“, erläutert Polizeihauptkommissar Hüske gegenüber dieser Zeitung. Dies sei gerade deshalb von Bedeutung, da Senioren im Straßenverkehr oftmals unsicher seien und Zweifel hegten hinsichtlich des Umgangs mit dem Pedelec. Was teils drastische Folgen hat: So haben sich laut Hüske allein in diesem Jahr kreisweit bereits 218 Unfälle mit den elektrisch angetriebenen Velos ereignet, an denen in 60 Fällen Senioren beteiligt waren. Von ihnen verletzten sich 54 – zwei Senioren kamen sogar ums Leben.

Polizisten stehen Senioren bei Übungen zur Seite

Mithilfe des Trainings wollen die Organisatoren somit auch solchen Unglücken vorbeugen. „Auch körperliche Einschränkungen halten viele der Senioren nicht vom Fahrradfahren ab“, stellt Polizeidirektor Holger Meier fest. Daher rückte bei den Übungsfahrten nicht zuletzt die Motorik der Teilnehmer in den Fokus. Beim Im-Kreis-Fahren oder dem Greifen eines Tennisballs aus einem Eimer mit dem Ziel, diesen im Vorbeifahren in einem zweiten Eimer zu versenken, zeigten die Teilnehmer, wie sicher sie sich bereits auf ihrem Gefährt fortbewegen können. Die Polizisten standen ihnen dabei stets zur Seite und unterstützten sowohl mit Lob als auch mit Tipps, falls eine Übung im Parcours nicht einwandfrei gemeistert werden konnte.

Der Parcours setzte sich aus Simulationen von Alltagssituationen zusammen, die es für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr zu beherrschen gilt. Neben den Aspekten des Selbstvertrauens und der Motorik spielt dabei auch das Pedelec selbst eine wichtige Rolle. Zum einen sollten Lenker- und Sattelhöhe optimal auf den Fahrer eingestellt sein, zum anderen darf der Rahmen ein müheloses Auf- und Absteigen nicht beeinträchtigen. Am Ende des Kurses konnten die Beteiligten auf einen lehrreichen, informativen Nachmittag zurückblicken, der seinen Zweck zweifellos erfüllt hat.