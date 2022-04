Simonswerk in Rheda gelingt erneuter  Umsatzrekord

Für das Geschäftsjahr 2021 verzeichnet das Simonswerk eine Umsatzsteigerung. Das Unternehmen mit Stammsitz in Rheda fertigt Bänder und Bandsysteme für Türen. Das Foto zeigt in der Blechteilefertigung eine Laserstanzanlage.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Das Simonswerk hat seinen Wachstumskurs auch unter schwierigen Rahmenbedingungen fortgesetzt und Umsatzsteigerungen verzeichnet. Im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2021 erzielte die international tätige „Simonswerk Group“ mit mehr als 800 Beschäftigten einen Umsatz von rund 182 Millionen Euro. Das entspricht einem Zuwachs von 20,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Muttergesellschaft Simonswerk in Rheda legte beim Umsatz um 17,2 Prozent auf 129 Millionen Euro zu.

Gesundheit der Beschäftigten im Vordergrund

Die Simonswerk-Geschäftsführung zeigt sich eigenen Angaben nach „hochzufrieden“ mit diesem Ergebnis, das den zwölften Umsatzrekord in Folge darstelle. 2021 war für den Hersteller von Bändern und Bandsystemen für Objekt-, Wohnraum- und Haustüren – wie auch für die gesamte Branche – erneut durch die Folgen der Corona-Pandemie geprägt. Es sei jedoch gelungen, die Auswirkungen auf die internationalen Standorte begrenzt zu halten. David Bannas, Geschäftsführer mit Zuständigkeit für die Bereiche Finanzen, Personal und IT erläutert: „Dank eines umfassenden Maßnahmenpakets, das in enger Abstimmung zwischen Personalabteilung, Betriebsrat und Geschäftsführung ausgearbeitet und flexibel angepasst wurde, gelang es uns zu jeder Zeit, die Auswirkungen der Pandemie auf die Standorte begrenzt zu halten und die Geschäftstätigkeit aufrecht zu erhalten. Im Vordergrund aller Maßnahmen stand zuallererst immer die Gesundheit aller Beschäftigten von Simonswerk.“

Die internationale Lieferkettenproblematik verursachte erhebliche Verknappungen auf der Beschaffungsseite sowie Preissteigerungen der verwendeten Rohmaterialien. Dr. Frank Remy, Geschäftsführer mit Zuständigkeit für den technischen Bereich und Einkauf: „Die Volatilität auf den Beschaffungsmärkten war im vergangenen Jahr außerordentlich hoch. Preise hatten oft nur für wenige Tage Bestand, und die Lieferzeiten für viele Rohstoffe und Komponenten verlängerten sich enorm.

Taxi liefert Schrauben an

Teilweise mussten wir Schrauben mit dem Taxi anliefern lassen, um die Produktion in Betrieb zu halten.“ Das Wachstum wurde gleichermaßen durch die Gesellschaften im In- und Ausland getragen, informiert das Unternehmen mit Stammsitz am Bosfelder Weg. Auf dem deutschen Markt sei ein Wachstum von rund 14,9 Prozent erzielt worden und auf den internationalen Absatzmärkten habe der Türbandhersteller insgesamt ein Plus von mehr als 23 Prozent verzeichnen können. Rolf Thöne, Geschäftsführer mit Zuständigkeit für die Bereiche Vertrieb, Marketing und Entwicklung, führt aus: „ Die weitere Internationalisierung stellt ein wesentliches Element unserer Wachstumsstrategie dar.“ Insgesamt trug der Auslandsumsatz im Geschäftsjahr 2021 rund 66 Prozent zum Gesamtumsatz der Gruppe bei.

Für Geschäftsjahr 2022 keine Prognose möglich

„Ebenfalls äußerst erfreulich“, sei, so teilt das Unternehmen Simonswerk mit, sei der Start in das Geschäftsjahr 2022 verlaufen. Im ersten Quartal habe gegenüber dem Vorjahr wiederum ein Wachstum generiert werden können. Rolf Thöne erklärt: „Der Start in das Geschäftsjahr 2022 war auch aufgrund einiger bedeutender Objektaufträge im Ausland sowie eines hohen Auftragsbestands sehr erfreulich. Insgesamt befindet sich die gesamte Simonswerk Group auch im Jahr 2022 weiter auf Wachstumskurs.“ Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine sowie die konjunkturellen Auswirkungen blickt die Geschäftsführung allerdings verhalten auf den weiteren Verlauf dieses Jahres.

Geschäftstätigkeit mit Russland eingestellt

David Bannas erläutert: „Der Start ins Geschäftsjahr 2022 war sehr schwungvoll. Vor dem Hintergrund der furchtbaren Situation in der Ukraine sowie den wirtschaftlichen Auswirkungen ist eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 praktisch nicht möglich. In jedem Fall beobachten wir die Entwicklung mit großer Sorge.“ Wie das Unternehmen Simonswerk informiert, hat es als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine die Geschäftstätigkeit in Russland und Weißrussland mit sofortiger Wirkung eingestellt.