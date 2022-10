Sparpotenzial bei Rheda-Wiedenbrücker 

Rheda-Wiedenbrück (kvs) - Noch immer ist nicht entschieden, welchen Weg die Stadt genau gehen wird, um die Brüder-Grimm-Schule in Wiedenbrück zu sanieren. Bereits in seiner Sitzung im September hatte der Ausschuss für Grundstücke und Gebäude einen Baubeschluss fassen sollen, doch so weit kam es nicht. Stattdessen wurde das Thema vertagt und dürfte wohl erst bei der Zusammenkunft des Gremiums am Dienstag, 15. November, erneut auf der Tagesordnung stehen.

„Wie ist der qualitative Zustand des Objekts?“

Die Wählervereinigung Move möchte zuvor allerdings noch einige Fragen geklärt wissen. Von den Antworten hänge entscheidend ab, wie man sich positionieren werde, teilt die Fraktion in einem Antrag mit. „Gerade im Hinblick auf die sich dramatisch verschlechternde Haushaltslage möchten wir alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, um eventuell sinnvolle Einsparungen vornehmen zu können“, schreibt der Move-Fraktionsvorsitzende Dr. Martin Hünten. So liege zwar ein Sanierungsgutachten für den Bestand vor (860 000 Euro) vor, mit dem Ziel, den Status Quo der Schule wiederherzustellen – allerdings gehe daraus nicht hervor, wie es nach Abschluss der Arbeiten um den qualitativen Zustand des Objekts bestellt sei. „Wäre das in etwa vergleichbar mit der Eichendorff-Schule?“, fragt Hünten.

Unsicherheit herrscht bei der Wählervereinigung außerdem hinsichtlich der energetischen Ertüchtigung des Gebäudes. Um diese abschließend zu bewerten, würde man gerne eine Gegenüberstellung erhalten, aus der hervorgeht, wie sich die jährlichen Kosten hinsichtlich der Energieversorgung darstellen. Überdies stellt Move die „teure“ Brückenkonstruktion infrage. „Gibt es eventuell andere Möglichkeiten, den notwendigen Raumbedarf zu erreichen, auch ohne Sonderbauten?“, hakt Hünten nach. Damit nicht genug: Die zweitgrößte Fraktion im Stadtrat möchte außerdem in Erfahrung bringen, ob der Halbrundbau inklusive Aula während der Sommerferien instandgesetzt, die Mensa in die Cafeteria der Sporthalle Burg verlagert werden kann. Sparpotenzial vermutet Move zuletzt bei den Modulbauten: So seien bereits Container vorhanden, in denen unterrichtet werde. „Aus unserer Sicht sollten diese möglichst lange genutzt werden, um den Einsatz neuer Exemplare zu vermeiden. Ist das denkbar?“