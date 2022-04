Speeddating für Azubis und Arbeitgeber im Rathaus Rheda

Die Suche nach Auszubildenden hat sich in den vergangenen Jahren für die Unternehmen deutlich verschärft. Das städtische Format „Speeddating: Azubi trifft Ausbildungsbetrieb“ unterstützt beide Seiten in dieser Situation. Ein gezieltes Zu...

Mehr als 100 Gespräche führten die Betriebe mit interessierten Jugendlichen in den Sitzungssälen des Rhedaer Rathauses.

Die Suche nach Auszubildenden hat sich in den vergangenen Jahren für die Unternehmen deutlich verschärft. Das städtische Format „Speeddating: Azubi trifft Ausbildungsbetrieb“ unterstützt beide Seiten in dieser Situation. Ein gezieltes Zusammenbringen von suchenden jungen Menschen und Ausbildungsbetrieben haben die Fachstelle Übergang Schule – Beruf und die Wirtschaftsförderung der Stadt Rheda-Wiedenbrück im Foyer des Rathauses angeboten.

46 verschiedene Berufe zur Auswahl

„Insgesamt haben sich 37 Betriebe aus Rheda-Wiedenbrück mit mehr als 80 Ausbildungsplätzen und 46 unterschiedlichen Berufen bei der Stadt angemeldet“, heißt es aus dem Rathaus. Das zeige den Willen der Betriebe zur beruflichen Ausbildung von jungen Leuten und sei eine große Chance für Jugendliche, einen passgenauen Einstieg in die Arbeitswelt zu finden, erklärt Wirtschaftsförderer Sebastian Czoske. Im Vorfeld hatte Petra Winkelsträter von der Fachstelle Übergang Schule – Beruf mehr als 100 Gespräche mit den interessierten Jugendlichen geführt, um die Vorstellungsgespräche in den Sitzungssälen so zielführend wie möglich vorzubereiten.

„Ich freue mich sehr, dass fast 50 junge Menschen sich für eine duale Berufsausbildung begeistern konnten und für ein passendes Vorstellungsgespräch ins Rathaus gekommen sind“, sagte Winkelsträter. Der Erste Beigeordnete der Stadt Rheda-Wiedenbrück, Dr. Georg Robra, würdigte das Engagement aller Beteiligten. „Jeder abgeschlossene Ausbildungsvertrag ist ein Mehrwert für den einzelnen Jugendlichen, die teilnehmenden Betriebe und am Ende auch für uns als Stadtgesellschaft. Deshalb schaffen wir gerne den Rahmen, um Begegnungen dieser Art stattfinden zu lassen.“

Fortsetzung soll folgen

Die Betriebe sind nach Angaben der Stadt ebenfalls mit einem positiven Resümee aus dem Speeddating gegangen. Miriam Von der Wöste-Bader vom Ratskeller Wiedenbrück freut sich über sechs Bewerber: „Wir sind begeistert vom Azubi-Speeddating und konnten einige sehr positive Gespräche führen. Nicht zuletzt aufgrund der ausführlichen Vorarbeit durch Frau Winkelsträter. Wir freuen uns über das rege Interesse und auf das neue Ausbildungsjahr 2022 mit vielen motivierten Auszubildenden. Wie schön, dass Gastronomie und Hotellerie auf so viel Interesse gestoßen ist.“ Petra Winkelsträter versprach: „Unser Speeddating wird es auch 2023 geben.“