Spektakuläre Rettung nach Arbeitsunfall in Rheda

Rheda-Wiedenbrück (ei) - Spektakuläre Rettungsaktion am Donnerstagvormittag an der Breslauer Straße: Als bei Abbrucharbeiten ein 26-jähriger Bauarbeiter von einen umstürzenden Kamin eingeklemmt wird, muss die Feuerwehr mit einem Großaufgebot anrücken.

Gegen Ab- und Einsturz gesichert

Um 9.16 Uhr waren die Helfenden mit Kräften der hauptamtlichen Wache sowie des Löschzugs Rheda von der Kreisleitstelle alarmiert worden, berichtete Einsatzleiter Matthias Goerke vor Ort. Man habe sich zunächst darauf beschränkt, den Handwerker auf dem Dach und den Kamin gegen weitere Bewegungen – insbesondere gegen einen Absturz – zu sichern. Parallel habe man weitere Unterstützung angefordert: zunächst eine zweite Drehleiter aus Wiedenbrück, ferner das Technische Hilfswerk (THW) aus Gütersloh und später noch einen Autokran. So wurde beispielsweise der Kamin umschlungen und mit einem Drahtseil an einem im Garten stehenden Bagger gesichert, erläuterte Goerke.

Wackelige Angelegenheit

In dem Gebäude stand der Rauchabzug auf gerader mal einer Steinbreite, die anderen drei Kanten waren aus bislang ungeklärter Ursache weggebrochen. So wurde auch im Dachgeschoss der Kamin gegen weiteren Einsturz gesichert. Als die sechs Höhenretter der Berufsfeuerwehr Gütersloh eintrafen, wurde der Betroffene vorsichtig aus seiner misslichen Lage befreit. Vor dem Haus zog man mit einer Seilwinde eine Absetzmulde beiseite, um ein Sprungpolster aufstellen zu können. So wollten die Einsatzkräfte sicherstellen, dass bei einem Versagen der Sicherungsmaßnahmen der Mann weitere Verletzungen davonträgt. „Er hat sich in der ersten Phase des Einsatzes in Lebensgefahr befunden“, erläuterte Goerke.

Frank Bathe, Brandinspektor von der Gütersloher Berufsfeuerwehr, zollte dem Betroffenen Respekt: „Er war trotz der starken Schmerzen absolut ruhig und hat bestmöglich geholfen“, sagte der Höhenretter. So konnte der Mann schließlich nach rund einer Stunde mit Hilfe der Drehleiter auf sicheren Boden gebracht und ins Krankenhaus transportiert werden. Zuvor hatte sich der Baufachberater des Technischen Hilfswerks ein Bild des Geschehens gemacht und den Einsatzleiter bei den nächsten Schritten beraten. Den ersten Erkenntnissen nach hatte der Handwerker offenbar viel Glück und konnte das Hospital nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Kamin entfernt

Um weitere Schäden an dem Haus zu vermeiden, wurde zuletzt ein Autokran angefordert. Mit Schlingen durch die Abzüge und einem Kantholz gesichert brachten die Akteure den Schornstein schließlich sicher zu Boden. Die Einsatzkräfte sahen die Gefahr, dass der etwa 1000 Kilogramm schwere Rauchabzug sonst unkontrolliert bis in den Keller hinabgestürzt wäre.