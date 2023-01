Spenden aus Rheda-Wiedenbrück in Lettland verteilt

Kürzlich sind die Weihnachtspäckchen des Freundeskreises Matisi in dessen Partnergemeinde in Lettland überreicht worden.

Im Rahmen von Gottesdiensten wurden die Weihnachtspäckchen aus Rheda-Wiedenbrück in Matisi überreicht. Das Foto entstand nach der Übergabe vor dem Altar in der Kirche in Matisi.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Nach zwei Jahren mit Einschränkungen durch die Pandemie konnten die Weihnachtspäckchen des Freundeskreises Matisi in dessen Partnergemeinde in der Region Valmiera in Lettland wieder in zwei Gottesdiensten überreicht werden.

Verteilung an Heiligabend

Im Gottesdienst an Heiligabend verteilte Pfarrer Andis Smilga die vorbereiteten Gaben für die Senioren. Die Päckchen waren zum Beispiel mit Kaffee, Marmelade, Süßigkeiten und Gebäck gefüllt. Weitere Seniorenpäckchen wurden durch die Mitglieder des Kirchenvorstands verteilt. Sie besuchten nicht mehr mobile ältere Menschen zu Hause und brachten ihnen die Geschenke. In dieser unsicheren Zeit wurden wieder Lebensmittel wie etwa Konserven und Backzutaten nach Matisi geschickt, die mit den Päckchen an bedürftige Menschen verteilt wurden.

Viel Freude bereitet

Am ersten Weihnachtstag folgte der Gottesdienst für die Kinder der Sonntagsschule. Die Mädchen und Jungen sagten Gedichte auf und sangen. Anschließend verteilten Pfarrer Smilga und die beiden Sonntagsschullehrerinnen Sandra Kruzkope und Kristine Daiga die bereits erwarteten Weihnachtspäckchen aus Deutschland, die zu Hause geöffnet wurden und viel Freude bereiteten. Sie waren beispielsweise gefüllt mit Schulmaterial, Süßigkeiten und einem kleinen Spielzeug. In vielen war auch ein weihnachtlicher Gruß.

Hunderte Kartons

Mehr als 90 weihnachtlich gestaltete und befüllte Schuhkartons für Kinder und 170 Kartons für Senioren waren in die Partnergemeinde in Lettland geschickt worden. Sandra Kruzkope als Leiterin der Sonntagsschule bedankte sich im Namen der Kinder und Pfarrer Andis Smilga im Namen der beschenkten Erwachsenen.

Sammlung von Sämereien im Frühling

Diesen Dank gibt Birgit Strothenke, die die Sammlung ehrenamtlich organisiert, gerne weiter: „Vieles hat sich seit der letzten Sammlung auf der Welt verändert. Die politische Lage in Europa ist so unberechenbar, wie seit vielen Jahrzehnten nicht. Wir sind daher sehr froh über die große Unterstützung in diesem Jahr.“

Neben Weihnachtspäckchen und Lebensmitteln wurden auch weitere Hilfsgüter wie Kinderkleidung und -schuhe oder medizinische Hilfsmittel für bedürftige Menschen gesammelt. Dabei kamen mehr als 100 Bananenkartons mit Spenden zusammen. Als nächste Aktion ist im Frühjahr eine Sammlung von Sämereien für die Partner in Lettland geplant.