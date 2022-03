Spendenfonds der Bürgerstiftung Rheda-Wiedenbrück  

Für Flüchtlinge aus der Ukraine und Menschen in Rheda-Wiedenbrück, die ihnen helfen wollen, gibt es nun einen spendenfonds

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Unbürokratische und schnelle Hilfe: Die Bürgerstiftung Rheda-Wiedenbrück hat den Spendenfonds „Hilfe für Menschen aus der Ukraine“ für die Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet eingerichtet. Alle finanziellen Unterstützungen innerhalb der Stadt werden in einem Fonds gebündelt und kommen den Ukrainern, die nach Rheda-Wiedenbrück gekommen sind, zugute. „Natürlich nehmen wir unsere Verantwortung als Bürgerstiftung sehr ernst und wollen bei der Begleitung und Versorgung der Menschen aus der Ukraine einen entscheidenden Beitrag leisten“, betont Bettina Windau, Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung und fügt hinzu: „Mit dem Spendenfonds bieten wir allen Rheda-Wiedenbrückern, den Vereinen, Institutionen und Unternehmen eine Plattform, mit der die Spendengelder an genau der richtigen Stelle eingesetzt werden können.“

Unterstützung für Geflüchtete und Menschen, die ihnen helfen

Die geflüchteten Menschen und auch ehrenamtliche Initiativen sollen so schnell Zugang zu flexiblen Finanzmitteln erhalten. Es können sowohl Sach- als auch Honorarmittel ab 50 Euro bis zirka 1000 Euro beantragt werden. Über die Vergabe der Mittel soll in der Regel innerhalb einer Woche entschieden werden. Die Bürgerstiftung sowie einige private Spender haben bereits ein Startbudget zur Verfügung gestellt, jetzt zählt die Spendenbereitschaft der Bürger. Zuwendungen in jeder Höhe sind willkommen. Auch Spendenbescheinigungen für das Finanzamt werden ausgestellt.

Bürgermeister Theo Mettenborg begrüßt das Engagement: „Mit der Bürgerstiftung haben wir den richtigen Partner an unserer Seite, um die große Solidarität und die finanziellen Hilfen in der Stadt zu koordinieren und gezielt einzusetzen. Vielen Dank für den tollen Einsatz!“ Einen Antrag auf die finanzielle Unterstützung aus dem Fonds können gemeinnützige Organisationen und Einzelpersonen stellen. Nicht gemeinnützig anerkannte Initiativen können Gelder über eine gemeinnützig anerkannte Einrichtung erhalten, auf deren Konto die Fördergelder überwiesen werden. Bei diesem Weg ist ein Empfehlungsschreiben der Einrichtung beizufügen. Ein Vordruck und das Antragsformular sind auf der Internetseite der Bürgerstiftung zu finden.

Dafür können Fördergelder fließen

Die folgenden Anliegen sind förderfähig: Anschaffungen für die Unterkunft und das Alltagsleben, Aktivitäten zur Teilhabe am gesellschaftlichen, sozialen oder kulturellen Leben, Aktivitäten zur Vernetzung und Einbindung von geflüchteten Menschen, Ehrenamtliche Begleitung von geflüchteten Menschen in der Wahrnehmung ihrer Rechte und Orientierungshilfen im Alltag, Aktivitäten zur Bildung, rechtskonformen Beschäftigung oder Qualifizierung von geflüchteten Menschen, Aktivitäten zur Qualifizierung der in der Flüchtlingsarbeit ehrenamtlich Tätigen, zum Beispiel zu interkulturellen Kompetenzen oder zur Moderation von Workshops, Fahrtkosten und Tickets für öffentlichen Nahverkehr und Material für das Erlernen der deutschen Sprache. Nicht gefördert werden können Leistungen oder Aktivitäten, auf die Flüchtlinge einen Rechtsanspruch haben oder die Aufgaben des Bundes/Landes sind. Gelder können auf die folgenden Spendenkonten überwiesen werden: Kreissparkasse Wiedenbrück, IBAN DE58 4785 3520 0000 0493 04; Volksbank Bielefeld-Gütersloh, IBAN DE89 4786 0125 1330 3000 00.