Spur von Dominik D. verliert sich in Rheda-Wiedenbrück

Bei einem nächtlichen Halt eines Reisebusses steigt Dominik D. (25) am 6. März in Rheda-Wiedenbrück aus. Seitdem wird der Mann aus Polen vermisst. Die Polizei sucht jetzt mit einem Foto nach ihm.

Wie die Kreispolizeibehörde Gütersloh am Donnerstag mitteilt, ist inzwischen ein Bild des Vermissten freigegeben worden, so dass öffentlich nach ihm gefahndet werden kann.

"Bekannt ist der Polizei Gütersloh, dass der Mann aus Polen in einem Reisebus unterwegs war und bei einem nächtlichen Halt in Rheda-Wiedenbrück den Bus verließ", heißt es seitens der Kreispolizei. Das geschah am Sonntag, 6. März, um 4 Uhr. Das Gepäck blieb im Bus zurück.

Seitdem hat die Familie kein Lebenszeichen mehr erhalten. Es ist nach Auskunft der Polizei nicht auszuschließen, dass sich der Vermisste seit einigen Wochen in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Dominik D. hat dunkelblonde Haare, blaue Augen, ist schlank und 1,77 Meter groß. Bei seinem Verschwinden trug er eine Jeans und eine grüne Winterjacke. Hinweise zu dem Vermissten nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241/8690 entgegen.