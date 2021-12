St.-Vinzenz-Hospital Wiedenbrück setzt auf Boostern

Rheda-Wiedenbrück (gl) - „Impfung persönlich – #hospitalmitboost“ lautet derzeit das Motto in den Krankenhäusern der Katholischen Hospitalvereinigung Ostwestfalen (KHO), zu der auch das St. Vinzenz in Wiedenbrück gehört. Anlässlich der breit angelegten Kampagne vieler deutscher Unternehmen zeige nun auch OWL, dass es nur #gemeinsamgegencorona geht, teilt die Gruppe mit, die mehr als 1700 Mitarbeiter an ihren Standorten beschäftigt.

Im Frühsommer 93 Prozent geimpft

Sofort nach Verfügbarkeit der Impfstoffe im Januar wurden demnach in den drei Krankenhäusern alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Beschäftigten möglichst schnell und umfassend zu schützen, beginnend in den Intensivstationen und den Corona-Bereichen, dann in den anderen Abteilungen. „Die Impfquote erreichte im Frühsommer 93 Prozent“, informiert Geschäftsführer Dr. Georg Rüter.

Praktischerweise sei medizinisches Fachpersonal direkt vor Ort und so werde die Hospitalvereinigung dank des hohen Engagements aller Beteiligten auch weiterhin jederzeit handeln, verspricht er – ob morgens um 6.30 Uhr bei der Entgegennahme des mit Polizeieskorte angelieferten Vakzins, abends um 21 Uhr beim Bestellen von Sonderkontingenten, oder beim Impfen von 220 Mitarbeitern an einem einzigen Tag im relativ kleinen St.-Vinzenz-Hospital.

Zweithöchste Covid-Belastung in OWL

Denn die Pandemie erwischte die Häuser der KHO überdurchschnittlich stark: Fast 900 Covid-Patienten wurden laut Rüter bislang dort behandelt. Diese hohe Zahl liege unter anderem in der durch den Ausbruch bei Tönnies verursachten Zusatzwelle im Frühsommer 2020 begründet. Unterm Strich weise die KHO in Relation zur Größe die zweithöchste Covid-Belastung in OWL auf, nach dem St.-Elisabeth-Hospital in Gütersloh und Oelde.

Sofort nach Freigabe durch die Stiko sei in der KHO deshalb die Drittimpfung forciert worden, schreibt Dr. Georg Rüter in der Mitteilung. Die Kampagne startete im Oktober. „Bis zum vierten Advent werden mehr als 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geboostert sein“, gibt sich der Geschäftsführer zuversichtlich. Damit das Weihnachtsfest geschützt gefeiert werden kann, seien auch die Familienangehörigen zur Immunisierung eingeladen worden. Mehr als 400 hätten bis dato von diesem Angebot Gebrauch gemacht.

Arbeit läuft Hand in Hand

Ob Chefärzte, Pflegepersonal, Hygienemanagement oder Beschäftigte aus den Verwaltungen: An Organisation und Durchführung der hausinternen Impfstraßen beteiligen sich die Teams Hand in Hand. Auch nachrichtentechnisch ist der KHO-Krisenstab dynamisch unterwegs und hat in mittlerweile 150 Informations-E-Mails mehr als einmal wöchentlich den Stand von Wissenschaft, Verordnungen und Infektionslage in der Belegschaft kundgetan.