St. Vinzenz Wiedenbrück erhält Rezertifizierung

Chefarzt Dr. Klaus Küppers freut sich über die erneute Zertifizierung des Endoprothesen-Zentrums am Wiedenbrücker St.-Vinzenz-Hospital. Eine Herzensangelegenheit von ihm ist die Patientenschule, in der zu Operierende auf den Eingriff vorbereitet werden und das sie behandelnde Team kennenlernen. Im Hintergrund übt Patientin Maria Renpening (r.) mit Physiotherapeutin Jana Kühnapfel auf dem Gehparcours das Gehen.

Rheda-Wiedenbrück (wl) - Als erste Klinik im Kreis Gütersloh ist das Wiedenbrücker St.-Vinzenz-Hospital 2014 mit seiner Abteilung für Unfallchirurgie und Orthopädie als Endoprothesen-Zentrum durch Clarcert zertifiziert worden. Jüngst wurde diese Bescheinigung nun erneuert. Wenn ein neues Knie- oder Hüftgelenk notwendig wird, löst der Eingriff bei Patienten häufig Angst und Unsicherheit aus. Für Chefarzt Dr. Klaus Küppers, der seit 15 Jahren im St. Vinzenz tätig ist, ist es nach eigener Aussage ein wichtiges Ziel, den Patienten mit verschleißbedingten Gelenkerkrankungen eine optimale operative Versorgung zu bieten, und dies im Rahmen eines ganzheitlichen Ansatzes. Genau dieser stand bei der Rezertifizierung am Jahresende 2021 im Mittelpunkt. Besonders die neu ins Leben gerufene Patientenschule, die einmal im Monat stattfindet, wurde dabei lobend erwähnt.

Detaillierte Infos zum OP-Ablauf und zur Nachbehandlung

„Wir möchten den Patienten abholen, ihn als Ganzes sehen – und nicht nur das neue Gelenk“, betont Küppers. An der Patientenschule, zu der auch Angehörige willkommen sind, nehmen jene teil, bei denen in den nächsten Wochen ein endoprothetischer Eingriff geplant ist. Küppers persönlich, aber auch der Anästhesist, Physiotherapeuten, Pflegekräfte und weitere Ärzte sind dabei. An anschaulichen Bildern wird erklärt, wie die Operation abläuft und die Nachbehandlung gestaltet wird. Die Patienten haben bei diesem Treffen die Möglichkeit, Fragen zu stellen. So sollen auch letzte Unsicherheiten genommen werden.

„Allein die Tatsache, dass sie bei dieser Zusammenkunft den Operateur kennenlernen, den Narkosearzt und die Physiotherapeutin, hilft schon dabei, Vertrauen zu schaffen sowie Angst vor dem Ungewissen zu nehmen“, unterstreicht Küppers. So werde der Grundstein für eine schnelle Heilung gelegt. Der Fokus des Versorgungsprogramms liege auf der bestmöglichen schmerzlindernden Genesung und einem gut informierten, zufriedenen Patienten, der aktiv seine Genesung mitgestalten könne.

Bessere Funktionalität des Bewegungsapparats

Indem Patienten eigenverantwortlich in die Behandlung einbezogen werden, sich schon vor der Operation auf den Eingriff vorbereiten und anschließend schnellstmöglich an ihrer Genesung mitarbeiten, könne eine bessere Funktionalität des Bewegungsapparats mit weniger Komplikationen erreicht werden, erklärt Küppers. Begeistert davon ist Maria Renpening aus Marienfeld. Sie hat vor einigen Tagen ein neues Kniegelenk bekommen und im Vorfeld an der Patientenschule teilgenommen. Das habe ihr sehr geholfen, sich auf die OP vorzubereiten, sagt sie. Bereits vor der eigentlichen Reha wird sie von den Physiotherapeutinnen am St. Vinzenz mobilisiert.