Stadt Rheda-Wiedenbrück vergibt Heimatpreis

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Bereits zum zweiten Mal ist jetzt der Heimatpreis der Stadt Rheda-Wiedenbrück verliehen worden. Den ersten Platz – dotiert mit 3000 Euro – belegt der Heimatverein Wiedenbrück-Reckenberg. Rang zwei sichert sich die Kloster Wiedenbrück eG, Rang drei das Künstlerhaus Repke. Beide freuen sich über ein Preisgeld von jeweils 1000 Euro.

Jury entschied über Preisvergabe

Mithilfe der Auszeichnung solle das Engagement der Menschen wertgeschätzt werden, die ihre Heimat jeden Tag – im Großen wie im Kleinen – mitgestalten, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus: „Sei es durch Erhaltung, Stärkung und Weitergabe von lokalen sowie regionalen Traditionen, Brauchtum und kulturellem Erbe, sei es durch öffentliche Aufbereitung von Informationen über die Geschichte und das kulturelle Erbe Rheda-Wiedenbrücks, indem sie einen Beitrag zur Steigerung der Attraktivität öffentlicher Plätze, Straßen, Orte und Gebäude leisten, oder durch Förderung des gesellschaftlichen und sozialen Zusammenhalts und der Identifikation mit ihrer Heimat von Menschen in Rheda-Wiedenbrück.“

Nach der Ausschreibung im Sommer hatte der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 20. September als Jury über die Preisvergabe entschieden. Der Heimatverein Wiedenbrück-Reckenberg setzt sich demnach in vielfältiger Weise für die Aufarbeitung und Veröffentlichung der Stadtgeschichte ein. Außerdem unterstütze er mit großen Einsatz die Arbeit im Museum Wiedenbrücker Schule. Die Kloster Wiedenbrück eG wiederum mache sich tatkräftig „für den Erhalt und die Schaffung eines zukunftsfähigen Orts der Begegnung und des kulturellen Einsatzes“ stark, lässt die Stadt wissen. Das Künstlerhaus Repke bewahre das künstlerische Erbe der Wiedenbrücker Schule und eröffne Möglichkeiten zur Schaffung, Vermittlung und Kommunikation von Kunst.

„Mit großer Freude und Dankbarkeit“

„Mit großer Freude und Dankbarkeit für das erbrachte ehrenamtliche Engagement überreiche ich den Heimatpreis der Stadt Rheda-Wiedenbrück an drei Initiativen unserer Stadt“, betonte Bürgermeister Theo Mettenborg bei der offiziellen Preisübergabe im Rathaus. „Ich freue mich sehr, die tollen Projekte mit den Urkunden und den Geldpreisen auszuzeichnen.“ Er überreichte die Gewinne an Sonja Rakete für die Kloster-Genossenschaft, Willi Repke für das Künstlerhaus Repke und Dr. Wilhelm Sprang für den Heimatverein Wiedenbrück-Reckenberg. Weitere Informationen zum Heimatpreis, darunter zu Kriterien und zur Vergabe, gibt es im Internet.