Stadt will sich von Fachwerkhaus in Rheda trennen

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Die Stadt bietet ein verfallenes Fachwerkhaus auf dem 174 Quadratmeter großen Grundstück an der Widumstraße 7 am Rand der Altstadt von Rheda zum Kauf an. 37.800 Euro zuzüglich Nebenkosten werden dafür aufgerufen. Während die Objekte links und rechts davon unter Denkmalschutz stehen, ist es angesichts des desolaten Zustands des Objekts dazwischen möglich, dasselbe abzureißen und statt seiner Neues zu schaffen. Die Verwaltung weist jedoch darauf hin, dass sich das Vorhaben an der gültigen Gestaltungssatzung der Stadt und der vorhandenen Nachbarschaftsbebauung orientieren muss, schließlich wolle man eine mit der Altstadt verträgliche Nutzung sicherstellen.

Mindestens zehn Jahre Eigennutzung

Und deshalb gibt es weitere Einschränkungen: Der Käufer darf die Immobilie darüber hinaus weder gewerblich vermieten noch in kleinere Einheiten unterteilen. Das Grundstück ist innerhalb von zwei Jahren mit maximal einer Wohneinheit zu bebauen und ausschließlich für private Zwecke zu nutzen. Überdies verpflichtet sich der künftige Eigentümer zu einer mindestens zehn Jahre andauernden Eigennutzung. Interessenten müssen ihre schriftliche Bewerbung mit einem aussagekräftigen Planentwurf einschließlich Ansichts- und Grundrissplänen sowie Angaben zur Gestaltung bis zum 31. August bei der Stadt einreichen. Über die Vergabe entscheidet dann der Ausschuss für Grundstücke und Gebäude. Wesentliches Kriterium ist laut einer Pressemitteilung aus dem Rathaus, ob sich Art und Bebauung harmonisch in das nachbarschaftliche Umfeld einpassen. Bewerbungsunterlagen und weitere Informationen gibt es unter 05242/963524 und per E-Mail an norman.prill@rh-wd.de.