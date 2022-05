Stadtbibliothek Rheda-Wiedenbrück meldet Besucherrückgang

Rheda-Wiedenbrück (gl) - „Eine Bibliothek ist viel mehr als eine Bücherstube“, sagt Angelika Vaughan. Wie sehr die Leiterin der Stadtbibliothek Rheda-Wiedenbrück damit recht hat, macht nicht nur die Fülle der Medien deutlich, die vom Kinderbuch bis zum E-Book reicht. Insbesondere in Coronazeiten ist die Bedeutung der öffentlichen Einrichtung als ein Treffpunkt sowie Lern- und Veranstaltungsort deutlich geworden.

„Die Menschen haben die Bibliothek vermisst und wir haben die Besucher vermisst“, stellt Angelika Vaughan im Gespräch mit dieser Zeitung rückblickend fest. Getrotzt haben sie und ihr Team an den beiden Standorten am Kirchplatz in Wiedenbrück sowie am Rathausplatz in Rheda den Widrigkeiten mit kreativen Ideen, und auch für 2022 dürfen sich die Besucher auf pfiffige Ideen freuen.

Gesellschaftsspiele liegen weiter im Trend

265 000 Ausleihen sind nach Angaben der Bibliotheksleiterin 2021 getätigt worden, also noch weniger als – ebenfalls schon zu Coronazeiten – 2020 mit 277 465 Ausleihen. 42 392 Besucher wurden gezählt (2020: 51 820). Beide Standorte seien bis einschließlich 7. März geschlossen gewesen. „In allen Bibliotheken bundesweit sind die Besucherzahlen während der Pandemie um rund 40 Prozent zurückgegangen“, erläutert Vaughan zur Einordnung. Neu an den Start gegangen ist der Musikdienst Freegal Music, mit dem mehr als 15 Millionen Songs diverser Richtungen gestreamt, Playlisten geteilt und Hörbüchern gelauscht werden kann. 11 861-mal haben Besucher von diesem Angebot Gebrauch gemacht.

Vaughan: „Die Onleihe hat zugenommen.“ Die Zahl der Ausleihen von E-Books, E-Audios und Co. betrug im vorigen Jahr 25 315 (2020: 24 754). Wenngleich mit der Digitalisierung längst in Bibliotheken ein weiteres wichtiges Kapitel aufgeschlagen worden ist, sei das Buch nicht passé, betont die Diplom-Bibliothekarin und fügt hinzu: „Es ist wichtig, beides zu entwickeln.“ Das Buch sei allein schon zur Leseförderung von hoher Bedeutung: „Es ist ganz viel wert, wenn Eltern ihren Kindern vorlesen und vorsingen“, ist sie überzeugt. Die Expertin sieht etwa auch keinen Widerspruch zwischen Druckwerk und E-Book. Denn selbst manche Leseratte, die gerne Papier zwischen ihren Fingern spüre, sei froh, mit dem E-Reader auf Reisen Gewicht sparen zu können.

In der Vielfalt der Medien, von Zeitschriften über CDS bis hin zu Noten seien nach wie vor Kinderbücher und Romane „sehr gefragt“, informiert Angelika Vaughan. „Man merkt, dass Familien wieder spielen“, erklärt sie, dass dieser seit mehreren Jahren bestehende Trend nicht nur anhält, sondern die Nachfrage nach Gesellschaftsspielen 2021 in der Stadtbibliothek sogar gestiegen sei. Was die Steppkes angeht, seien insbesondere Tonies, also Hörgeschichten mit den lustigen Figuren samt Box, „der Renner“.

„Es ist schön, dass wieder Leben in die Bibliotheken kommt“, freut sich Angelika Vaughan etwa für diejenigen, die vor der Pandemie täglich zu Gast waren – sei es um Menschen im Lesecafé zu treffen, in den Zeitungen zu blättern oder seine Hausaufgaben zu erledigen.

Kreativ auf die Pandemie reagiert

Beispielsweise treffe sich nun wieder der Strickclub. Mittwochs und donnerstags ab 15 Uhr sind zu bestimmten Terminen alle Interessenten, auch Anfänger, willkommen, sich der handarbeitsbegeisterten Runde in den Räumlichkeiten am Kirchplatz anzuschließen – so etwa am morgigen Mittwoch sowie am Donnerstag, 5. Mai. Angelika Vaughan könnte sich vorstellen, dass diese offene Runde auch Menschen aus der Ukraine ansprechen könnte. Ihr ist es wichtig, dass die Bibliothek auch für sie zu einer Anlaufstelle wird. Infozettel der Einrichtung sind auf Ukrainisch übersetzt worden. Vaughan: „Wir bauen auch einen Bestand an Medien in ukrainischer Sprache auf.“

Auf die bisherigen Pandemiejahre und damit verbundenen „Wellenbewegungen“ zurückblickend ist Sebastian Siefert, Geschäftsführer, der Flora-Westfalica-GmbH, zu der auch die Stadtbibliothek gehört, deren Mitarbeitern dankbar. Er lobt, dass sie sehr flexibel und innovativ gewesen seien, um möglichst viel anzubieten.

So haben die Mitarbeiter beispielsweise Medientipps erarbeitet. „Diese sind fast immer alle ausgeliehen“, berichtet Vaughan zu der Offerte, die es weiterhin online gibt. Andere Beispiel sind der kontaktlose Abholdienst für Leser sowie das Packen von Wunschpaketen und Ferientüten für Kinder, etwa rund um Dinosaurier. Vorlesen für Kinder wurde über Videokonferenz möglich gemacht. Erstmals digital ging 2021 eine Fotoausstellung der Gruppe „Kontraste“ über die Bühne. Diese Form wird derzeit zusätzlich zur Präsentation „Morbider Charme“ am Kirchplatz fortgesetzt. Insgesamt wurden voriges Jahr 64 Veranstaltungen mit 1038 Teilnehmern umgesetzt – das sind 16 mehr als 2020. Vaughan ist dankbar, dass alle Nutzer im Bibliotheksalltag die Coronaregeln so gut befolgt hätten.

Dieses Jahr ist das Team der Stadtbibliothek mit der neuen stellvertretenden Leiterin Anja Emmerich, die zugleich die Zweigstelle in Rheda leitet, und der seit Mai zu den Mitarbeitern zählenden neuen Kultur- und Medienpädagogin wieder komplett.

Dinge leihen statt kaufen

Gemeinsam hat die Mannschaft sich einiges vorgenommen. Neugierig macht schon jetzt die Bibliothek der Dinge, deren Start für diesen Sommer vorgesehen ist. Im Sinne der Nachhaltigkeit sollen Interessenten dort Gegenstände ausleihen können, die man eher selten nutzt und sich nicht unbedingt anschaffen möchte. Dörrautomat, Laminiergerät, Spiele für draußen? Man darf gespannt sein, was dafür angeschafft wird.

Auf einen Medienlieferdienst ausgeweitet werden soll die schon jetzt bestehende Möglichkeit, Medien online zu bestellen. Dann könnten sich Interessenten mit dem Fahrrad Schmökerstoff ihrer Wahl nach Hause bringen lassen. Eine Intensivierung erfahren werde laut Vaughan der Beratungsservice rund um die Onleihe. Es sei geplant, Sprechstunden rund um Fragen zu E-Medien und deren Nutzung einzurichten. Bereits in Planung befinde sich die Weiterentwicklung der Onleihe durch den Streaming-Dienst Overdrive.