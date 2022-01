Stadtputzer in Rheda-Wiedenbrück suchen weitere Helfer

Am 19. März ist Stadtputztag. Für diesen Tag werden wieder Helfer in Rheda-Wiedenbrück gesucht.

Dem Unrat geht es in Rheda-Wiedenbrück am 19. März wieder an den Kragen. Beim Stadtputztag werden Wege, Plätze, Wald und Flur von Dosen, Flaschen und sonstigen Abfällen gereinigt. Archivfoto: Bartels

Rheda-Wiedenbrück (gl). Der Stadtputztag ist inzwischen vor allem dank der tatkräftigen Unterstützung vieler fleißiger Helfer zu einer festen Einrichtung in Rheda-Wiedenbrück geworden. Am Samstag, 19. März, werden erneut Wege, Plätze, Wald und Flur von Dosen, Flaschen und sonstigen Abfällen gereinigt.

Im Anschluss gibt es Suppe und Getränke

„Die Teilnehmer an den bisherigen Aufräumaktionen hatten viel Spaß beim gemeinsamen Sammeln, auch wenn das Wetter einmal nicht so gut war“, heißt es aus dem Rathaus. Dabei sei Unrat von Fastfood-Verpackungen über Wein- und Sektflaschen bis hin zu Fahrradgestellen und Möbelteilen – „es gab sogar schon eine komplette Küchenzeile“ – zusammengetragen worden.

Auch in diesem Jahr werden wieder Helfer gesucht, die am 19. März vormittags mit anpacken und für ein sauberes Stadtbild sorgen. Für die Abfuhr des Mülls zeichnet anschließend die Stadt verantwortlich. Die beteiligten Gruppen erwartet nach getaner Arbeit ein Abschluss auf dem Recyclinghof mit heißer Suppe sowie kalten und warmen Getränken.

Stadt ruft zur Mitarbeit auf

Auf der Homepage der Kommune gibt es nähere Informationen zu der Aktion. Dort kann auch ein Rückantwortbogen heruntergeladen werden, der ausgefüllt an die Umweltberatung geschickt wird. Die Stadtverwaltung hat mit einem Rundschreiben Vereine sowie bisher engagierte Bürger zur erneuten Mitarbeit aufgerufen. Gruppen, die in den vergangenen Jahren nicht teilgenommen haben, wurden aus dem Verteiler gestrichen. Ihre Sammelgebiete wurden anderen Aktiven zugeteilt. Wer keine Post bekommen hat, aber gern mit aufräumen möchte, meldet sich bis zum 1. März beim Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung, 05242/963243 oder per E-Mail an umwelt@rh-wd.de.

Die Gesellschaft zur Entsorgung von Abfällen Kreis Gütersloh (GEG) unterstützt den Stadtputztag, indem sie den Helfern Sammelsäcke, Warnwesten und Handschuhe zur Verfügung stellt. Die Westen brauchen nicht zurückgegeben zu werden. Alle Gruppen werden gebeten, bei ihrer Rückmeldung an die Stadt Rheda-Wiedenbrück mit anzugeben, ob sie ein Exemplar haben möchten. Da die GEG nur ein bestimmtes Kontingent bereitstellt, gilt das Windhundprinzip, soll heißen: Wer sich zuerst meldet, bekommt den Zuschlag. „Aber keine Sorge – es gibt jedes Jahr wieder Materialien, so dass nach und nach alle damit ausgestattet werden können“, teilt die Kommune mit.