Stallbrand in Batenhorst: Technischer Defekt möglich

Brandermittler der Polizei haben in dem Stallgebäude an der Röckinghausener Straße ihre Arbeit aufgenommen.

Feuer an der Außenfassade des Schweinestalls

Menschen und Tiere kamen bei dem Stallbrand am Dienstagvormittag in Batenhorst nicht zu Schaden.

Ein technischer Defekt war wahrscheinlich die Ursache für den Stallbrand an der Röckinghausener Straße in Batenhorst (diese Zeitung berichtete).

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, entstand das Feuer an der Außenfassade des Schweinestalls. Brandermittler der Kreispolizeibehörde Gütersloh haben ihre Arbeit aufgenommen. Den durch das Feuer am Dienstag entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf 4000 Euro.