Street-Food genießen auf dem Doktorplatz in Rheda

Lust auf frisch zubereitete Burger, Kartoffelwaffeln oder chinesische Nudeln? Das alles und noch mehr gibt es von Freitag bis Sonntag in Rheda.

Köstlichkeiten vom Grill und mehr gibt es Streetfood-Festival auf dem Doktorplatz in Rheda.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - „Lust auf eine kulinarische Weltreise? Und das an einem Wochenende? Dann herzlich willkommen beim Streetfood-Festival“, kündigt die Flora-Westfalica-GmbH die kulinarische Veranstaltung an, die von Freitag bis Sonntag, 13. bis Sonntag, 15. Mai, in Rheda stattfindet.

Von bio bis veggie ist alles dabei

Unterschiedliche Foodtrucks machen dann Station auf dem Doktorplatz. „Die Auswahl ist groß: Internationale Spezialitäten, kreative Crossover-Kitchen, süße Verführungen, mal bio, mal veggie – hier findet jeder sein ganz persönliches Lieblingsgericht und natürlich auch -getränk. Wie wäre es mit afrikanischen Teigtaschen, Pastrami in der Kartoffelwaffel, chinesischen Nudeln und zum Nachtisch Frozen Yoghurt?

Die coolen Food-Trucks und modernen Streetfood-Küchen locken mit kreativen Ideen, bei der frischen Zubereitung kann den Köchen direkt zugeschaut werden“, heißt es in der Pressemitteilung. Angekündigt werden außer musikalischer Untermalung genügend Sitzmöglichkeiten, die bei nicht ganz optimalen Wetterbedingungen überdacht würden.

Eventwerk aus Lippstadt organisiert kulinarischen Treffpunkt

Organisiert wird die Veranstaltung erneut vom Eventwerk aus Lippstadt. Geöffnet ist der Markt am Freitag von 17 bis 22 Uhr, am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr.