Streit zwischen Autofahrern eskaliert

Rheda

Wiedenbrück (gl) - Ein Streit zwischen zwei Autofahrern auf dem Lümernweg in Wiedenbrück ist eskaliert. Nach Mitteilung der Polizei kam es bei der Auseinandersetzung zu Handgreiflichkeiten. Der Vorfall auf der Ortseinfahrtsstraße in Wiedenbrück ereignete sich am Montag gegen 17.30 Uhr.