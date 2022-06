Stundenlange Sperrung der A 2 bei Rheda-Wiedenbrück

Rheda-Wiedenbrück/Gütersloh (ei) - Nach zwei schweren Unfällen musste am Montagabend die Autobahn in Fahrtrichtung Hannover zwischen Rheda-Wiedenbrück und Gütersloh für sieben Stunden voll gesperrt werden. Zunächst war ein Audi in eine Baustellenabsicherung gefahren. Kurz darauf übersah ein Lastwagenfahrer das Ende des Staus, der sich infolgedessen gebildet hatte. Der 38-Jährige am Steuer des Brummis fuhr gegen 20.10 Uhr kurz hinter der Brücke über die Bielefelder Straße auf einen Mercedes Sprinter auf, der wiederum einen BMW Z 3 unter einen Lkw-Auflieger schob.

Lkw-Fahrer übersieht Stauende

Sowohl der 61-jährige Sportwagenfahrer als auch der 35 Jahre junge Rumäne, der mit dem Transporter unterwegs gewesen war, sind bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Der Verursacher blieb nach Angaben von Polizei-Pressesprecher Michael Kötter unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Autobahnpolizei hatte der rumänische Fahrer eines in Duisburg zugelassenen Gliederzugs eines Paketdienstleisters offenbar das Stauende auf dem rechten Fahrstreifen übersehen. Dort sowie auf der mittleren Spur sollen bereits etliche Lastwagen gestanden haben, ebenso das BMW-Cabrio. Der Aufprall des Scania war so heftig, dass der Sportwagen komplett unter dem Auflieger eines in Dortmund zugelassenen Lastwagens verschwand.

In diesen Anhänger fuhr der Audi. Das Fahrgestell des Mercedes Sprinter wurde hinter dem Führerhaus im 90-Grad-Winkel abgeknickt, das linke Hinterrad fand sich schließlich vorne rechts neben dem Beifahrersitz wieder. Die Feuerwehrleute des Löschzugs Wiedenbrück benötigten nach Angaben ihres Pressesprechers Matthias Köpp lediglich etwa 20 Minuten, ehe sie den Fahrer aus dem Cabrio befreit hatten. Bevor die Rettung unter Leitung des stellvertretenden Stadtbrandinspektors Matthias Goerke allerdings eingeleitet werden konnte, musste der Anhänger des auf der mittleren Fahrspur stehenden Lastwagens vom Maschinenwagen getrennt und nach hinten gezogen werden.

Schnelle Rettung

Den Feuerwehrleuten kam dabei zugute, dass der Aufprall an dem Cabrio von hinten kam und nicht der Wagen zunächst im Frontbereich zusammengestaucht worden war, sagte Matthias Köpp an der Unfallstelle. Dadurch konnte der Seitenaufprallschutz keine Wirkung entfalten und eine starre Verbindung zwischen der Fahrertür sowie der Karosserie herstellen. Auch die Tatsache, dass an dem Z3 kein Blechdach montiert war, dürfte für den Mann aus Celle eher positiv gewesen sein, sagte der Pressesprecher weiter. Die technische Rettung hätte sonst deutlich mehr Zeit gekostet und wäre komplizierter gewesen.

BMW-Fahrer befreit

Nachdem man zunächst ständig Kontakt mit dem Mann am Steuer des in Rumänien zugelassenen Mercedes Sprinter hatte, wurde er sofort nach der Befreiung des BMW-Fahrers ebenfalls aus seiner misslichen Lage befreit. Er war zwar nicht in seiner Fahrerkabine eingeklemmt, konnte aber dennoch nicht den Transporter ohne technische Hilfe verlassen. Damit der schwerstverletzte BMW-Fahrer schnellstmöglich in in eine geeignete Klinik gebracht werden konnte, war der Rettungshubschrauber Christoph 13 alarmiert worden. Dann jedoch erwies sich der Zustand des Patienten als derart schlecht, dass er im Krankenwagen über die Autobahn in die Spezialklinik Gilead I nach Bielefeld-Bethel gebracht wurde.

Der BMW wurde bei dem Unfall komplett zerstört. Der Fahrer wurde schwer verletzt.Erst kurz vor Mitternacht konnte das Cabrio unter dem Lastwagen hervorgezogen werden. Dazu wurde der Auflieger am Heck angehoben. Der Scania, der Sprinter, der BMW sowie der MAN aus Dortmund, die allesamt auf dem rechten Fahrstreifen standen, wurden von der Polizei für weitere Untersuchungen sichergestellt.

Zuvor Unfall in Höhe der Raststätte

Zuvor war es in Höhe der Raststätte Gütersloh zu einem Unfall gekommen, als der 45-jährige Fahrer eines Audi SQ8 aus Mülheim nach eigenen Angaben den Polizeibeamten gegenüber bei Aquaplaning die Gewalt über seinen SUV verloren hatte. In Höhe der Zufahrt zur Raststätte schleuderte der Wagen gegen einen auf der Sperrfläche abgestellten Sicherungsanhänger. Der sollte eigentlich Unfälle vermeiden und auf eine Baustelle im Abschnitt zwischen Brockweg und Neuenkirchener Straße aufmerksam machen.

Audi bleibt zerstört auf Fahrbahn liegen

Der Lkw, an dem der Sicherungsanhänger montiert worden war, wurde auf einen weiteren Brummi geschoben, der wenige Meter weiter vorne stand und in dem zwei Personen saßen. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi schleuderte rund 100 Meter weiter und blieb völlig zerstört mitten auf der Fahrbahn liegen. Betriebsstoffe verteilten sich über alle drei Spuren und mussten von der Feuerwehr abgestreut werden.

Der Schaden bei diesem Unfall wird auf rund 150.000 Euro beziffert, bei der nachfolgenden Kollision auf etwa 64.000 Euro beziffert. Erst gegen 2.20 Uhr konnte die A 2 Richtung Westen wieder freigegeben werden. Zuvor hatte die Fahrbahn mit Heißwasser durch ein Spezialfahrzeug gereinigt werden müssen.