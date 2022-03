Susanne Korfmacher-Büscher führt Gäste durch Wiedenbrück

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Die Geschichte vom Stadtbrand in Wiedenbrück im Jahr 1685 gehört zu den Lieblingsgeschichten von Susanne Korfmacher-Büscher. Damals hatten einige der alten Fachwerkhäuser am Marktplatz Feuer gefangen, und der Entdecker lief bei Nacht splitterfasernackt zum Dorfbrunnen, um Wasser zu „pütten“.

Geschichten erzählen, die die Menschen mögen

„Solche Geschichten mögen die Menschen“, sagt Susanne Korfmacher-Büscher und lächelt. Sie hat im Herbst den Stadtführer-Lehrgang bei der Volkshochschule (VHS) Reckenberg-Ems absolviert und freut sich nun darauf, Gruppen durch die Altstadt von Wiedenbrück zu führen. Am Sonntag, 6. März, feiert sie bei dem Rundgang der Flora Westfalica ihre Premiere. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkt ist um 11 Uhr auf dem Konrad-Adenauer-Platz.

Die 63-Jährige ist an der Langen Straße aufgewachsen und lebt heute noch mit ihrem Mann in der Emsstadt. Seit kurzer Zeit im Ruhestand, fühlte sie sich vom Lehrgang der Volkshochschule direkt angesprochen. Ihr sei es wichtig, die Teilnehmer nicht mit Zahlen zu langweilen, sondern ihnen vielmehr zu erzählen, was Wiedenbrück besonders mache.

Während ihrer 90-minütigen Führung möchte sie den Pulverturm als letztes Erinnerungsstück der alten Stadtmauer und das 1567 erbaute Haus Hemmelmann zeigen. „An dieser Gebäudefront gibt es neben den Inschriften auch eine Bildsprache, die ich toll finde“, erklärt sie. So seien dort die negativen Eigenschaften von Menschen wie Habgier oder Jähzorn in Bildern dargestellt.

Die „Fuchshöhle“ darf auf dem Rundgang nicht fehlen

Fehlen darf auf ihrem Rundgang nicht die Gaststätte „Fuchshöhle“, weil sie stadtgeschichtlich sehr interessant sei. „Sie ist mir auch persönlich wichtig“, sagt Susanne Korfmacher-Büscher. „Dort hat mein Großvater schon sein Bier getrunken – und ich meine erste Altbierbowle.“

Bei der Flora Westfalica ist Susanne Korfmacher-Büscher für die klassischen Rundgänge zuständig. „Jeder von uns Stadtführern gestaltet seine Tour ein wenig anders. Wir sind ja auch alle unterschiedlich und wollen authentisch bleiben“, erläutert die 63-Jährige. „Ich selbst sehe mich vor allem als Geschichtenerzählerin.“ In ihrer Freizeit singt sie im Chor, bewegt sich an der frischen Luft und ist als sachkundige Klosterführerin tätig.