Tag des offenen Klostergartens in Wiedenbrück

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Unglaublich, aber wahr: Viele Rheda-Wiedenbrücker kennen den Klostergarten noch immer nicht. „Dabei liegt er mitten im Herzen der Stadt“, erklärt die Klostergenossenschaft. Mit verschiedenen Aktionen will sie den Klostergarten verstärkt ins Blickfeld rücken.

Obstbaumblüte der richtige Zeitpunkt für ausgiebige Spaziergänge

Die Zeit der Obstbaumblüte möchte die Genossenschaft nutzen, um die Pflanzen- und Tierwelt des grünen Kleinods vorzustellen. Gäste sind zum Tag des offenen Gartens am Sonntag, 24. April, von 11 bis 17 Uhr willkommen. Das Team, das für die Klosterführungen zuständig ist, gibt an diesem Tag Einblicke in die Welt der Brüder, Bücher und Blumen. Die 16 Freiwilligen haben sich in die Historie der Franziskaner in Wiedenbrück eingearbeitet und begeistern mit spannenden Geschichten und heiteren Anekdoten. Die Gäste sehen unter anderem das Refektorium, die Bibliothek und das Zimmer eines Franziskanerbruders im Originalzustand. Die Führungen finden im Stundentakt statt. Um eine Anmeldung unter 05242/92890 oder online auf kloster-wiedenbrueck.de/programm wird gebeten. Die Teilnahme kostet fünf Euro pro Person.

Ab 14 Uhr dürfen sich die Gäste am Sonntag auf Frühlingsgedichte im Gartenhäuschen freuen. Das Veranstaltungsteam hat diesen Programmpunkt gestaltet. Besucher können Karten ziehen, auf denen Gedichte stehen.

Darüber hinaus laden die Aktiven der Klostergenossenschaft die Gäste dazu ein, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Fragen zum Kloster und der Genossenschaft, zu Projekten, Ideen und zur Arbeit in und rund um das Kloster werden beantwortet.

Klostergarten ab Mai immer auch sonntags geöffnet

Abgesehen von dem Aktionstag ist der Klostergarten wochentags von 9 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr zum „Sommerblühen“ geöffnet. So kann die Mittagspause mit einem Buch verbracht, eine Wartezeit überbrückt oder eine kleine Pause beim Einkaufen eingelegt werden. Ab 1. Mai ist der Klostergarten zusätzlich jeden Sonntag von 13 bis 17 Uhr geöffnet.