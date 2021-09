Taxifahrer am Burgweg in Wiedenbrück bestohlen

Rheda-Wiedenbrück (gl)- Einem Taxifahrer ist am Mittwochabend am Burgweg in Wiedenbrück seine Geldbörse entrissen worden. Dies teilt die Polizei mit. Sie wurde demnach gegen 19.30 Uhr zur Hilfe gerufen. Den Angaben des 72-jährigen Taxifahrers zufolge, hatte dieser zuvor den Auftrag erhalten, eine Person am Burgweg zur Beförderung abzuholen. Als der 72-Jährige dort eintraf, habe ihn ein junger Mann den Taxifahrer unter einem Vorwand zunächst in ein Gespräch verwickelt.

Junger Mann entreißt 72-Jährigem die Geldbörse

Schließlich habe der junge Mann dem Taxifahrer unvermittelt die Geldbörse entrissen und sei zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich der Beschreibung nach um einen etwa 20 Jahre alten Mann mit südeuropäischem Aussehen. Bekleidet war der unter anderem mit einer weißen Weste. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen und fragt: Wer hat rund um den angegebenen Zeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf die beschriebene Person geben? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter Tel. 05241/ 8690 entgegen.