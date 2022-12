Tevex aus Rheda-Wiedenbrück  setzt auf Elektroantrieb

Übergabe: Der Lebensmittellogistik-Experte Tevex-Logistics-GmbH aus Rheda-Wiedenbrück hat die ersten beiden vollelektrischen Sattelzugmaschinen von Volvo Trucks in Empfang genommen. Das Foto zeigt: Dirk Mutlak (Geschäftsführer von Tevex Logistics) und Christoph Fitz, Direktor Vertrieb bei Volvo Trucks in Deutschland.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Auf dem Weg zu nachhaltigen Logistiklösungen geht die Tevex-Logistics-GmbH aus Rheda-Wiedenbrück die nächsten Schritte: In dieser Woche hat der Lebensmittellogistik-Experte die ersten beiden vollelektrischen Sattelzugmaschinen von Volvo Trucks in Empfang genommen. Weitere Modelle sollen in den kommenden Monaten folgen. Die Fuhrparkflotte ist ebenfalls um Sattelauflieger mit vollelektrischer Kühlung ergänzt worden. Tevex Logistics aus Rheda-Wiedenbrück gehört mit mehr als 1200 Aufliegern und 300 ziehenden Einheiten zu den größten Logistikern in Ostwestfalen-Lippe, informiert die Tönnies-Unternehmensgruppe, für die die Spedition neben anderen Kunden in der Region die Logistikabwicklung organisiert. „Und genau diesen Kunden wollen wir dabei helfen, ihren CO2-Fußabdruck durch eine nachhaltige Logistik zu verringern“, erläutert Dirk Mutlak, Geschäftsführer der Tevex-Logistics-GmbH.

Volvo-Vertriebsdirektor: „Zugmaschine hat Reichweite von 300 Kilometern“

Er freut sich, dass das Unternehmen zu den ersten Kunden von Volvo Trucks zählt, die die E-Zugmaschine im Einsatz haben. Zur Übergabe am Mittwoch war Christoph Fitz, Direktor Vertrieb bei Volvo Trucks in Deutschland, aus Ismaning angereist. Er überreichte Mutlak die Schlüssel für die beiden Fahrzeuge. „Mit der breiten Palette von vollelektrischen schweren LKW ist Volvo Trucks ein Vorreiter bei der Dekarbonisierung des Transports. Wir freuen uns über Kunden wie Tevex Logistics, die diesen fortschrittlichen Weg gemeinsam mit uns gehen“, sagte der Volvo-Manager im Rahmen der Übergabe. Der Volvo „FH Electric“, so lautet die genaue Bezeichnung der Zugmaschine, hat eine Reichweite von 300 Kilometern – „bei voller Auslastung und einem zulässigen Gesamtgewicht von 44 Tonnen“, unterstrich Marco Voce, Fuhrparkleiter bei der Tevex-Logistics-GmbH. „Damit können wir unseren Kunden in der Region eine vollelektrische Logistik anbieten.“

Denn: Zur Flotte gehören auch verschiedene Auflieger-Modelle mit vollelektrischer Kühlung. Die Neuzugänge des Fuhrparks sollen im Zwei- bis Drei-Schicht-Betrieb eingesetzt werden. Dank Schnellladesäulen kann die Batterie der vollelektrischen Zugmaschine in der gesetzlich vorgeschriebenen 45-minütigen Lenkzeitunterbrechung von 20 auf 80 Prozent geladen werden. „Ausgestattet sind die Fahrzeuge mit der größten und komfortabelsten Fahrerhausversion und wie bei Tevex Logistics üblich mit allen gängigen Assistenz- und Sicherheitssystemen“, teilt das Unternehmen Tönnies mit. Demnach werde das Projekt im Rahmen der Richtlinie über die Förderung von leichten und schweren Nutzfahrzeugen mit alternativen, klimaschonenden Antrieben und dazugehöriger Tank- und Ladeinfrastruktur (KsNI) mit insgesamt 510 280 Euro durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert.

Vollelektrische LKW samt E-Kühlanhänger bereits im Einsatz

Zum Fuhrpark des Frischelogistik- und Ultrafrischelogistik-Experten aus Rheda-Wiedenbrück zählen nicht nur die beiden in Betrieb genommenen Elektro-Zugmaschinen. Ebenfalls im Einsatz befinden sich vollelektrische LKW samt E-Kühlanhänger sowie Kühlauflieger mit Batteriebetrieb und teilweise auch mit Achsgenerator. Zudem setzt Tevex Logistics die Elektro-Zugmaschinen nun auch für die Transporte von Übersee-Containern für seine Kunden ein. „Wir können jetzt Waren aus dem Ruhrgebiet und Ostwestfalen für unsere Kunden vollelektrisch zum Hafen nach Minden bringen, von wo aus diese mittels Bahntransportes auf unserem Zug zu den Seehäfen Bremerhaven und Hamburg verbracht werden“, erläutert der für diesen Bereich verantwortliche Geschäftsführer Marcus Stühlinger.

Verbesserung der Co2-Bilanz angestrebt

Auch den Nachlauf von Containern mit Import-Waren vom Seehafen per Bahn und weiter mit dem E-LKW bietet Tevex Logistics somit künftig ohne direkte CO2-Emissionen an. „Mit diesem weiteren Meilenstein in unseren Nachhaltigkeitsbestrebungen können wir nun auch im kombinierten Verkehr zur erheblichen Verbesserung der CO2-Bilanz unserer Kunden beitragen“, führt Stühlinger weiter aus. Es ist ein weiterer Baustein des Logistik-Experten aus Rheda-Wiedenbrück hin zur vollständigen Elektrifizierung des Straßentransports. Tevex Logistics könne schon jetzt enorme CO2-Einsparungen bei jeder Fahrt verbuchen. „Alternative Antriebe sind bei uns nicht mehr nur die Zukunft, sondern schon die Gegenwart. Wir sind stolz, bei dieser spannenden und zukunftsträchtigen Entwicklung mittendrin zu sein“, betont Dirk Mutlak.