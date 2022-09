Tier der Woche: Cindy sucht ein neues Zuhause

Cindy ist eine wunderschöne Husky-Hündin, die aus einer Beschlagnahmung zum Pferdeschutzhof „Four Seasons“ gekommen ist. Trotz ihrer neun Jahre ist sie rassetypisch sehr aktiv und braucht Menschen, die sich mit ihr beschäftigen und viel unterwegs sind – denn Spaziergänge sind für Cindy das Größte. Optimal wäre es, wenn Herrchen oder Frauchen Erfahrung mit Hunden, bestenfalls sogar mit Huskys, mitbringen.

Aufgeschlossene und freundliche Hündin

Die aufgeschlossene und freundliche Hündin ist mit den Grundkommandos und Verhaltensregeln vertraut, braucht aber weiterhin Training. In ihrem neuen Zuhause sollten keine Artgenossen leben. Wer Cindy aufnehmen möchte, kann sie auf dem Pferdeschutzhof „Four Seasons“ am Heideweg in Lintel, 05242/377704, kennenlernen.